Tav, ipotesi compromesso per salvare il governo/ Ok a bandi Telt ma con riserva

Il governo studia le prossime mosse per uscire dall’empasse Tav, e la via l’avrebbe indicata il sottosegretario alle infrastrutture Armando Siri in quota Lega. Come ha spiegato nelle scorse ore, l’Italia potrebbe appellarsi alla «clausola della ‘dissolvenza’ prevista dal diritto francese che permette la revoca dei bandi Telt, in scadenza lunedì, in qualsiasi momento». Siri ne avrebbe già parlato durante il famoso vertice di mercoledì notte a Palazzio Chigi, e il premier Giuseppe Conte starebbe meditando il da farsi. Piccolo giallo su tale clausola di dissolvenza, visto che secondo alcune fonti l’avrebbe già proposta il ministro Salvini almeno un paio di settimane fa, mentre, stando a quanto sostengono gli esponenti del Movimento 5 Stelle, sarebbe una proposta a cui si stava già lavorando. Paternità a parte, l’idea è quella di far partire comunque bandi Telt, ma con riserva, così che le aziende italiane e francesi si possano autocandidare. Ipotesi che di fatto ha trovato conferma anche nelle recenti dichiarazioni di Di Maio, che non ha parlato di bloccare i bandi, ma semplicemente di “non vincolare i soldi degli italiani”.

TAV, IPOTESI COMPROMESSO PER SALVARE IL GOVERNO

In attesa di conoscere i prossimi step inerenti la Tav, Quotidiano.net ha pubblicato un interessante sondaggio riguardante l’alta velocità e le grandi opere in generale. Il primo dato che salta subito all’occhio è il fatto che praticamente la quasi totalità degli italiani conosce l’alta velocità Torino-Lione, leggasi il 97% dei votanti Lega e il 98% dei votanti Pd. Inoltre, in generale, il popolo del Belpaese si dice favorevole alla realizzazione delle grandi opere, che sia la Napoli-Bari (60%), e i collegamenti veloci in tutto il sud (63%). Più specificatamente, in merito alla Torino-Lione, il 62% sarebbe favorevole alla sua realizzazione mentre solo il 22% sarebbe contrario, ed in particolare sono gli elettori di Pd e Lega quelli maggiormente propensi alla costruzione dell’Alta Velocità, con i Dem in testa a quota 87%, seguiti dai sostenitori del Carroccio a 84%. Ovviamente la percentuale precipita fra gli elettori del Movimento 5 Stelle, dove solo il 20 per cento sembrerebbe essere propenso alla costruzione del treno veloce Italia-Francia.

