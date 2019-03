Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: Tav, rischio crisi di governo Lega-M5s (9 marzo)

Si fa sempre più infuocato, stando alle ultime notizie, il clima all’interno dell’esecutivo, con la crisi di governo che si profila all’orizzonte per colpa della Tav Torino-Lione. Luigi Di Maio ha buttato benzina sul fuoco dopo le parole sferzanti di Matteo Salvini: il capo politico M5s, parlando con i giornalisti in conferenza stampa, si è detto “interdetto” del muro contro muro eretto dalla Lega. A dare la dimensione della situazione di conflittualità in senso al governo le dichiarazioni del sottosegretario alla presidenza del consiglio Stefano Buffagni, politico campano molto influente nelle dinamiche del MoVimento Cinque Stelle, che interpellato sul rischio di una crisi di governo ha specificato che questa “di fatto è già aperta”, non solo a causa dell’alta velocità ma anche per i tanti punti di contrasto tra “alleati”.

Ultime notizie, Brexit: ultimatum di May

Gioca la sua ultima carta Theresa May, con la premier britannica che oggi ha avvertito i suoi compagni di partito che in caso di bocciatura del suo accordo per la Brexit il Regno Unito potrebbe non uscire mai dall’Unione Europea. Il primo ministro su questo punto è stata chiarissima, e parlando ad alcuni piccoli imprenditori ha rivolto una specie di ultimatum ai ribelli del parlamento. Per la May sarebbe pericolosissimo un voto contrario all’accordo faticosamente raggiunto con il capo negoziatore di Bruxelles: in questo caso l’uscita del regno di Sua Maestà potrebbe essere definitivamente messa in discussione. In tale contesto prende sempre più piede il piano di Jeremy Corbyn, che prevede un voto per rinviare l’uscita, seguito da un secondo referendum per siglarne i termini.

Ultime notizie, morto Pino Caruso

Pino Caruso, tra gli ultimi cultori della comicità di un tempo, priva di qualsivoglia volgarità, è morto ieri nella sua casa nei pressi di Roma. Il comico aveva 84 anni ed era malato da tempo: il decesso, come ha sottolineato la moglie, è avvenuto nella massima serenità e tra l’affetto dei suoi cari. Caruso si fece apprezzare dal grande pubblico negli anni Sessanta insieme a Franchi, Ingrassia e Buzzanca. I tre interpretavano la sicilianità emergente, fatta di battute semplici e umorismo fine e tagliente. Il comico è stato immediatamente ricordato dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che in un lungo post sui social ha elogiato le sue grandi qualità. I funerali di Pino Caruso si terranno nella giornata di oggi.

Ultime notizie, Genitori Renzi: revocati arresti domiciliari

Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli non sono più sottoposti al regime degli arresti domiciliari. La decisione è stata presa dal Giudice per le Indagini preliminari, che ha disposto l’interdizione per otto mesi dall’attività imprenditoriale. Decaduta la misura dell’arresto anche per il terzo indagato, Mariano Massone, per quest’ultimo il GIP ha deciso l’obbligo di dimora nel comune di residenza. Matteo Renzi ha accolto ovviamente positivamente la notizia e sul suo profilo Twitter ha commentato:”Credo nella giustizia italiana. Il Tribunale ha annullato l’arresto dei miei genitori che tornano in libertà. Adesso aspettiamo le sentenze civili e penali. Come politico, credo nella giustizia italiana. Come figlio, oggi, sono felice come quando ero un bambino”.



