Tav, Di Maio contro Salvini: “Minaccia crisi”/ Governo Lega-M5s, crisi ad un passo

Governo Lega-M5s ad un passo dalla crisi, Luigi Di Maio contro Matteo Salvini: la Tav spacca l’esecutivo gialloverde. Ieri il premier Giuseppe Conte si è ufficialmente schierato contro la Torino-Lione e i vertici tra le forze di maggioranza si sono conclusi fin qui con un nulla di fatto. Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, sfiduciato da Forza Italia e Partito Democratico, ha ribadito il no del Movimento all’Alta Velocità, e hanno fatto discutere nelle ultime ore le parole di Matteo Salvini, che si è detto pronto ad andare avanti fino in fondo. Dura la replica del collega vice premier Luigi Di Maio: «Voglio dire una cosa: sono veramente sbalordito da questa minaccia di crisi di governo che arriva dal ministro Salvini. Ci sono milioni di italiani che aspettano di essere risarciti, che aspettano il reddito di cittadinanza e Quota 100, e il ministro Salvini minaccia una crisi di governo? Per cosa poi?». Il leader pentastellato ha aggiunto: «Io non credo che questo sia un comportamento responsabile, ma il contrario: i parlamentari sono tutti compatti e con me».

TAV, SCONTRO LEGA-M5S: PARAGONE VS GIORGETTI

Di Maio vs Salvini ma anche Paragone vs Giorgetti. L’esponente del Movimento 5 Stelle ha messo nel mirino il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio durante la riunione dei gruppi parlamentari grillini: «Far cadere il governo del cambiamento sulla Tav? Il governo del cambiamento non fa entrare Draghi a Palazzo Chigi. Ho saputo che Giorgetti ha ricevuto Draghi. Ha ricevuto Grilli. Poi magari mi smentirà. Qualcuno va a Londra e New York accompagnato per mano da Saccomanni», le sue parole riportate dai colleghi di Repubblica. La Lega non ha alcuna intenzione di fare passi indietro e il suo leader lo ha ribadito negli ultimi giorni: all’Italia servono più infrastrutture e non si può andare avanti con i no, «siamo al limite». Attesi aggiornamenti nelle prossime ore, situazione incandescente: le posizioni sono inconciliabili e nè Lega nè M5s sono pronti a prestare. Torna di moda l’ipotesi elezioni anticipate, con Silvio Berlusconi che ha inviato un messaggio ben preciso al Carroccio: Forza Italia è pronta a sostenere Salvini premier…

