Donna si impicca davanti alla tomba dei genitori/ Ancona, suicidio choc al cimitero

Dramma al cimitero di Senigallia, in provincia di Ancona, dove una anziana donna si è impiccata davanti alla tomba dei genitori, morti ormai da decenni. Un suicidio choc in merito al quale non sarebbe ancora chiaro il movente ma che certamente ha lasciato interdetta l’intera popolazione per l’estremo gesto della donna. La vittima avrebbe 72 anni e dalle prime indagini non ci sarebbero dubbi sul fatto che la signora volesse togliersi la vita. Come racconta Fanpage.it, l’anziana si era recata al cimitero come ormai faceva da anni, dopo la morte di entrambi i genitori ai quali era solita portare dei fiori sulla tomba. Quindi si sarebbe diretta verso la lapide dei due familiari ed avrebbe preso la scala di metallo usata per arrivare alle lapidi più alte. Sarebbe poi salita e si sarebbe impiccata proprio davanti alle tombe del padre e della madre scomparsi. Solo nel pomeriggio di sabato scorso alcuni passanti avrebbero notato il corpo ormai senza vita della donna. Nonostante l’intervento dei soccorritori del 118 sul posto e le manovre per tentare di salvare la donna, per la 72enne non c’era più nulla da fare.

DONNA SI IMPICCA DAVANTI ALLA TOMBA DEI GENITORI: MOVENTE IGNOTO

Anche la polizia è intervenuta nel cimitero di Senigallia divenuto il teatro di un terribile fatto di cronaca. Dai primi accertamenti pare non vi siano dubbi sul fatto che si sia trattato di un suicidio a tutti gli effetti. La vittima era originaria proprio di Senigallia ma era residente in un altro comune dell’entroterra. Alla luce di quanto stabilito dalle forze dell’ordine, il magistrato di turno ha deciso di non effettuare alcuna autopsia ma avrebbe già restituito la salma ai familiari. Restano ignoti, invece, i motivi che avrebbero spinto la signora a togliersi la vita in modo così esemplare, proprio davanti alla tomba dei due genitori. I due familiari sarebbero stati defunti ormai da oltre venti anni ma da allora, come riferiscono alcuni familiari, la 72enne era solita recarsi abitualmente in visita al cimitero. Non sarebbe finora mai emerso, tuttavia, alcun segnale tale da poter far pensare al gesto estremo avvenuto nei giorni scorsi.

