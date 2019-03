Omicidio suicidio a Modena, zia si lancia col nipotino/ “Prendo il bimbo e scappo”

Continua a tenere banco la vicenda della donna di Modena che domenica sera si è lanciata dal decimo piano del palazzo in cui viveva, assieme al nipote. Silvia Pellacani, così si chiamava la vittima, era ossessionata da quel bambino, e lo ripeteva spesso e volentieri ai clienti del bar Nevada, in strada Vaciglio, che la stessa frequentava. «Prendo il bambino e scappo», diceva Silvia, come riporta l’edizione online de Il Resto del Carlino. «Lo scopo della sua vita era salvare quel bambino», spiegano nel locale i clienti, ma salvare da chi e da che cosa? Giacomo, il nipotino di 5 anni, era il figlio di suo fratello Marco, e a quanto pare i due non andavano d’amore e d’accordo: «Silvia ci diceva di essere in lite col fratello – raccontano ancora al bar Nevada – non andavano d’accordo, ci raccontava che gli veniva impedito di vedere il nipote. Lei soffriva molto per questo, avrebbe voluto passare più tempo con il bambino».

OMICIDIO SUICIDIO A MODENA, ZIA SI LANCIA COL NIPOTINO

Nessuno sa darsi una risposta, anche perché Silvia era una donna «schiva, solitaria, ma anche disponibile ad aiutare gli altri». C’era un misto di buono e di “cattivo” in lei, ma la cosa certa era quell’ossessione per il proprio nipote, una costante in tutte le testimonianze: «Era morbosamente attaccata a quel bimbo – dicono ancora – lo amava, forse troppo, sosteneva di doverlo salvare, tempo fa aveva detto che lo avrebbe portato via con sè, ultimamente invece si era chiusa in se stessa e parlava meno di lui. Pensavamo che le cose in famiglia si fossero sistemate. Non avremmo mai immaginato un epilogo simile». Nessuno avrebbe mai potuto pensare che quella 47enne così riservata, potesse prendere il piccolo di 5 anni, chiudersi in casa, per poi gettarsi dal decimo piano del palazzo in largo Montecassino 50, dopo un volo di circa 30 metri. Domenica i genitori avevano affidato il piccolo alla nonna, che però non ha avuto la forza di dire no a Silvia, lasciando che il bimbo venisse portato in quel maledetto condominio di 10 piani, l’ultima casa che ha visto in vita sua.

