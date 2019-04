“Ho ucciso Stefano Leo perché era felice”/ Movente choc dietro l’omicidio dei Murazzi

L’ha ucciso perché aveva quella faccia felice, quell’aria contenta, quello sguardo che diffondeva speranza e non disperazione: il caso Stefano Leo è stato risolto con una confessione choc del suo killer, Said Machaouat, il 27enne che ieri si è consegnato ai carabinieri attribuendosi l’omicidio commesso a Torino in riva al Po ai Murazzi il 23 febbraio scorso. Il procuratore torinese Paolo Borgna questa mattina ha spiegato in conferenza stampa il perché di quel assassinio assurdo e la spiegazione «fa venire i brividi alla schiena» come ha raccontato lo stesso magistrato: «volevo uccidere qualcuno e ho scelto Stefano Leo perché fra i tanti mi sembrava felice», ha raccontato con candore il killer con origini marocchine e cittadinanza italiana. Non riusciva ad uscire dalla depressione e dalla sofferenza per un passato travagliato – «La cosa peggiore è sapere che il mio bimbo di quattro anni chiama papà l’amico della mia ex compagna»: aveva infatti nel giro di poco tempo crollare la sua vita per diversi suoi errori e reati. Condannato per maltrattamenti in famiglia, lasciato dalla compagna e impedito di vedere il figlio: dopo tutto questo aveva pure perso il lavoro da cuoco e di fatto era finito in mezzo ad una strada.

IL MOVENTE CHOC AI MURAZZI

«I carabinieri del nucleo investigativo ritengono che la sua confessione sia attendibile perché i dettagli che ha fornito sono coerenti e concordanti e soprattutto perché ha fatto ritrovare un’arma che da un primo esame risulta compatibile con l’arma del delitto», ha raccontato ancora il Procuratore di Torino in merito al terribile omicidio dei Murazzi. La famiglia di Stefano Leo per ora non ha voluto commentare ma lo status dello choc è ovviamente inimmaginabile: «Io volevo ammazzare un ragazzo come me, togliergli tutte le promesse che aveva, toglierlo ai suoi figli e ai suoi parenti. Lui mi sembrava avere un’aria felice» avrebbe raccontato il presunto killer ai carabinieri nell’interrogatorio. «Anche per questo motivo ci sentiamo di dire che siamo vicini più che mai alla famiglia», ha ricordato Borgna davanti ai cronisti, concludendo «Un movente sconvolgentemente banale. Stando a quanto lui stesso ci ha raccontato a verbale, nella sostanza ci ha detto che ha deciso di uccidere questo ragazzo perché si presentava con aria felice e lui non sopportava la sua felicità».

