Roma, agguato in pieno giorno a Cinecittà: due gambizzati/ Caccia ai responsabili

Agguato a Roma, Cinecittà: attorno alle ore 16 di oggi, lunedì 1 aprile 2019, è stata registrata una sparatoria davanti al Petit Bar di via Flavio Stilicone. Secondo una primissima ricostruzione, riportata dai colleghi di Fanpage, due uomini a bordo di uno scooter hanno sparato diversi colpi di pistola per poi scappare via. Un vero e proprio dramma, avvenuto a pochi passi dalla fermata della Metro A Lucio Sestio, che ha causato due feriti: due uomini hanno riportato lesioni alle gambe. Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri della compagnia Roma Casilina e del nucleo investigativo di via Selci: i feriti sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso e le loro condizioni sono al momento sconosciute, così come il movente dell’agguato.

AGGUATO ROMA CINECITTA’: CACCIA AI RESPONSABILI

Huffington Post riporta che sono in corso i rilievi tecnico scientifici del Nucleo Investigativo, con il tratto di strada che va da via Ponzio Cominio a via Calpurnio Fiamma che è stato bloccato dalle forze dell’ordine: carabinieri a caccia dei bossoli e di eventuali testimoni che possa fornire elementi utili all’identificazione dei due aggressori. Secondo le prime informazioni a disposizione, i due uomini a bordo dello scooter avevano l’obiettivo di colpire le gambe delle due persone ferite, che si trovano in questi minuti al policlinico Casilino dove saranno sottoposti a un intervento chirurgico. Entrambi sono di nazionalità italiana, mentre non ci sono dettagli sull’identità degli aggressori: scattata la caccia ai responsabili, attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore.

