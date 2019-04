Meteo, pioggia e maltempo da nord a sud/ Neve su Alpi e Appennini: le previsioni

Non ci sono buone nuove per questa domenica per quanto riguarda il meteo. Complice l’assenza dell’alta pressione, come sottolineato dai colleghi de IlMeteo.it, nelle prossime ore prevarrà una forte instabilità sulla nostra penisola. Le correnti nord atlantiche condizioneranno il clima dei prossimi giorni, con diverse ondate di maltempo per tutta la prossima settimana. Dopo la tregua di ieri (anche se il maltempo ha pervaso le regioni della Sardegna, Piemonte occidentale e parte dell’Appennino meridionale) la pioggia è tornata a fare capolino in quasi tutta la penisola, con un clima più autunnale che primaverile. «La Domenica sarà una giornata fortemente instabile per molte regioni del Paese – spiega Stefano Rossi di Ilmeteo.it – a risentire maggiormente del passaggio di questo nuovo fronte perturbato, saranno soprattutto il Nord Ovest, ancora una volta la Sardegna, gran parte dell’area tirrenica ed il Sud. Piogge e temporali saranno probabili già dalla mattinata ed insisteranno praticamente per tutto l’arco della giornata».

METEO, PIOGGIA E MALTEMPO DA NORD A SUD

Attenzione anche alla neve, che tornerà a farsi viva sulle Alpi, così come accaduto già nel corso di questa settimana che volge alla conclusione. Imbiancate le montagne del nord al di sopra dei 1300 metri di altitudine, mentre sull’Appennino la quota neve è fissata attorno ai 1400/1500 metri sul livello del mare. Una delle poche zone dell’Italia che verrà risparmiata sarà quella del nord est, nonché i settori adriatici di Marche e Abruzzo, e quelli più e oriente della Toscana, ma anche in questi territori non sono da escludere rovesci temporaleschi. Possibili schiarite nel pomeriggio nel Lazio, in particolare a Roma, nonché sul ponente della Liguria. Situazione in miglioramento al nord a partire dalla serata, mentre le piogge prevarranno ancora al sud della nostra penisola. Da domani, poi, altro peggioramento con una nuova fase di maltempo e instabilità. Dopo un lungo periodo di clima mite, l’Italia sembra quindi aver salutato la primavera.

