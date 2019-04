Scontro auto-moto: morto centauro 23enne/ Forno Canavese, illeso secondo conducente

Terribile incidente stradale, quello avvenuto oggi a Forno Canavese, piccolo comune in provincia di Torino, dove un giovane è rimasto vittima di un drammatico scontro tra la sua moto e un’auto. La vittima, come riferisce Repubblica.it, è un 23enne originario di Cuorgnè e residente a Pratiglione, sempre nel Torinese. Il sinistro sarebbe avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 10 aprile: il ragazzo si trovava in sella alla sua moto Yamaha quando si è scontrato con una vettura, una Fiat Panda alla guida della quale vi era un altro giovane, rimasto illeso. Niente da fare, purtroppo, per il centauro che, nonostante le manovre messe in atto dal personale del 118, purtroppo non ce l’ha fatta, morendo poco dopo. Sul posto del terribile incidente sono prontamente giunti anche i carabinieri di Rivara insieme agli uomini della polizia municipale di Forno Canavese per tutti i rilievi del caso e per la ricostruzione della dinamica che al momento non sarebbe ancora stata del tutto chiarita. Il tratto di strada interessato dall’evento tragico, è stato chiuso per consentire la rimozione dei veicoli e della salma del ragazzo.

SCONTRO AUTO-MOTO: MORTO GIOVANE 23ENNE

Sulla dinamica del violento scontro tra un’automobile ed una motocicletta e nel quale ha purtroppo perso la vita un giovane centauro di 23 anni, sono attualmente in corso le indagini degli agenti della municipale. Secondo una primissima ricostruzione resa nota da Today.it, pare che l’auto, condotta da una 24enne, stesse per svoltare al momento dell’impatto con la moto. In seguito alla notizia, sul posto sono sopraggiunti anche i sindaci di Pratiglione e di Forno Canavese. Secondo QuotidianoCanavese.it, alla guida dell’auto coinvolta nel sinistro pare vi fosse una ragazza, anche lei residente a Pratiglione, rimasta illesa dallo scontro ma chiaramente sotto shock. La conducente sarebbe quindi stata trasportata in ospedale, a Cuorgnè, per accertamenti sulle sue condizioni di salute. La notizia della morte del 23enne ha sconvolto l’intera comunità in provincia di Torino.

