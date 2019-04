Walter Nudo al Monzino di Milano/ Attesa per l’intervento al cuore: figli in arrivo

Walter Nudo è ancora ricoverato presso l’ospedale Monzino di Milano, in attesa di essere sottoposto ad un’operazione al cuore. Il programma di Rai Uno, “Storie Italiane”, ha aggiornato la situazione in merito alle condizioni fisiche del vincitore del Grande Fratello Vip, spiegando che lo stesso ha passato la sua prima notte nella stanza della clinica, un polo di eccellenza per la cura delle malattie cardiovascolari. Ieri Walter si è sottoposto ad una serie di controlli dopo il ricovero, e il noto attore si sarebbe affidato totalmente al professore Marco Zanobini. Come ci tiene a sottolineare “Storie Italiane”, Nudo non è arrivato da solo a Milano da Los Angeles, bensì accompagnato da un professore americano, che giunto presso la clinica si è subito confrontato con il collega italiano di cui sopra, di modo da aver un quadro il più dettagliato possibile sulle condizioni fisiche del paziente. In base a quanto emerge in queste ultime ore, sia da fonte interne all’ospedale, sia da persone vicine a Nudo, il vincitore del Gf Vip, avrebbe un problema al cuore congenito.

WALTER NUDO AL MONZINO DI MILANO

Si tratterebbe precisamente del PFO, il Forame Ovale Pervio, una sorta di forellino fra l’atrio destro dell’organo e quello sinistro, che normalmente si chiude alla nascita. Nel caso di Walter Nudo e di altri pazienti, come ad esempio Antonio Cassano, tale situazione non si sarebbe verificata e di conseguenza bisognerà intervenire chirurgicamente per risolvere il problema. L’operazione è considerata di routine per i medici, dura circa trenta minuti e viene eseguita in anestesia locale: i dottori inseriscono nel cuore un dispositivo che si chiama “ombrellino”, e che permette appunto di tappare quel minuscolo buco presente nel cuore. Sono attese ovviamente conferme ufficiali nelle prossime ore, ma l’intervento non dovrebbe avvenire nell’immediatezza. Al momento Walter Nudo risulta essere da solo in ospedale, ma stanno giungendo al Monzino i figli di Walter.

© RIPRODUZIONE RISERVATA