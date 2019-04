Walter Nudo malore e problemi al cuore/ Come sta? In ospedale a Beverly Hills ma…

E’ mistero sulle condizioni di salute di Walter Nudo. Proprio all’esordio del Grande Fratello 16 condotto da Barbara d’Urso, l’attore protagonista della scorsa edizione vip, è finito in ospedale dall’altra parte dell’oceano in seguito ad un presunto malore che sembra averlo colpito dritto al cuore. Secondo quanto ha riportato qualche ora fa Tabloit sembra che Walter Nudo abbia avuto dei problemi di salute proprio mentre si trovava a Los Angeles per un incontro di lavoro. Le ultime foto e le storie Instagram lo mostrano alle prese con il sole, la sabbia e le belle giornate di Santa Monica e poi il silenzio. Sembra che proprio questo sia dovuto ad un malore per il quale sarebbe stato immediatamente trasportato d’urgenza al Cedars-Sinai Medical Center a Beverly Hills per un presunto problema al cuore.

IL MALORE E IL SILENZIO SOCIAL DELLA FAMIGLIA

Al momento non ci sono ulteriori notizie sul suo stato di salute del 48enne visto che proprio il diretto interessato non ha avuto modo o voglia di condividere con i fan quello che gli sta succedendo. Silenzio social anche da parte della sua famiglia ovvero i suoi amati figli, i cui ultimi post riguardano le loro carriere e i loro impegni, e la moglie che si trovava in Italia, almeno secondo i suoi ultimi post su Instagram. I fan sono già in crisi perché la notizia e il malore sembrano essere molto seri ma sembra proprio che dopo ulteriori accertamenti e condizioni di salute permettendo, Walter Nudo non solo presto si farà vivo sui social ma farà in modo di tornare in Italia per seguire l’iter dovuto in questi casi. L’ospedale in cui si trova in questo momento è lo stesso in cui Chiara Ferragni ha dato alla luce il piccolo Leone lo scorso anno.

WALTER NUDO SOTTO STRESS?

Sui social intanto si fanno già le prime teorie su quello che è successo a Walter Nudo. L’attore non è sicuramente una persona che non si prende cura di sé sia fisicamente che se parliamo di alimentazione, e allora quale potrebbe essere stato il fattore scatenante? I suoi fan sono pronti a puntare il dito proprio contro il Grande Fratello e la popolarità che ha permesso di rispolverare tanto da spingerlo a tuffarsi a capofitto nel lavoro, viaggio e stress compresi. I suoi impegni sono aumentati esponenzialmente in questi mesi e come se questo non bastasse, anche gli sport da lui praticati non sono stati messi da parte. Forse proprio tutto questo stress ha causato il malore e lo porterà a fermarsi per un certo periodo? Lo scopriremo solo quando Walter Nudo avrà modo di parlare e di spiegare ai fan quello che è successo in queste ultime ore.



