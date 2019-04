Movimento Bauhaus/ Un secolo che ha cambiato il millennio

Il movimento Bauhaus compie 100 anni: la corrente artistica, nata e sviluppatasi nel contesto storico-culturale della Repubblica di Weimar, viene omaggiata dal doogle di Google di oggi, venerdì 12 aprile 2019. Nata nel 1919, la scuola di architettura, arte e design ebbe sede a Weimar dal 1919 al 1925, a Dessau dal 1925 al 1932, e a Berlino dal 1932 al 1933. Ma non si tratta di una semplice scuola: la Staatlitches Bauhaus fungeva da punto di riferimento per tutti i movimenti di innovazione nel campo del design e dell’architettura legati al razionalismo e al funzionalismo. Erede delle avanguardie pre-guerra, la Bauhaus vantava professori di primo piano nella cultura europea. Un movimento interrotto dall’avvento del nazismo, ma che ha lasciato tracce indelebili: ancora oggi la Tecta, azienda teutonica, produce riproduzioni di arredamento progettato in Bauhaus grazie all’ausilio di documenti ufficiali.

MOVIMENTO BAUHAUS, A WEIMAR APRE IL MUSEO DEL CENTENARIO

100 anni dalla nascita del movimento Bauhaus, a Weimar è stato aperto il museo del centenario e non sono mancate le polemiche. Costato 27 milioni di euro, il “cubo” disegnato da Heike Hanada non convince affatto: come riporta Repubblica, una delle critiche più feroci lo marchia come «gelido per un movimento che era anche festoso». Inaugurato negli scorsi giorni, l’edificio non presenta alcun legame tra la scuola fondata da Walter Gropius e i teatri dello sterminio nazista. Le recensioni, come dicevamo, non sono state molto benevole con l’archistar tedesca: c’è chi lo ha definito come provinciale e chi invece come soffocante, mentre i più duri parlano di sarcofago e mausoleo. Un altro aspetto che non convince è la mancanza di spiegazioni esaustive sul lato artistico del movimento, ma sono diverse le opere capolavoro: dalla culla di Peter Keler alle sedie di Marcel Breuer, passando per gli oggetti per la cucina di Theorodor Bogler e Ludwig Mies Van der Rohe.

L’OMAGGIO AL SALONE DEL MOBILE AL MOVIMENTO BAUHAUS

Un punto di riferimento per il mondo del design e dell’architettura, il movimento Bauhaus è stato omaggiato al Salone del Mobile. Nello showroom di Piazza Bertarelli a Milano è stata inaugurata tre giorni fa la mostra “Knoll celebrates Bauhaus”, visitabile fino al 3 maggio 2019. Ecco le parole di Demetrio Apolloni, presidente di Knoll Europe, ai microfoni dell’Ansa: «Abbiamo fortemente voluto che questo progetto si concretizzasse proprio durante una settimana così importante per il design internazionale inaugurando una mostra che sottolinei il forte legame che la nostra azienda ha con il movimento modernista». La mostra è curata da OMA con la collaborazione di Domitilla Dardi, storica e curatrice di design. Un omaggio che prevede quattro ambienti che invitano lo spettatore a partecipare: tre cluster si focalizzano sul rapporto di Knoll con Bauhaus (Marcel Breuer, Ludwig Mies Van der Rohe e Florence Knoll), mentre il quarto è una finestra critica sull’eredità del movimento nel design dei nostri giorni.



