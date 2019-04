Foggia, carabiniere morto dopo sparatoria: choc a Cagnano Varano/ Arrestato un uomo

Un carabiniere è morto a seguito di una sparatoria avvenuta stamane in provincia di Foggia. Come riportato da tutti i principali quotidiani online in questi ultimi minuti, l’episodio si è verificato precisamente a Cagnano Varano, un paese sul Gargano di circa 7mila abitanti, che dista un’ottantina di chilometri da Foggia. In base a quanto emerso, il maresciallo dei carabinieri versava in condizioni gravissime all’arrivo dei soccorsi, per poi morire poco dopo il ricovero. Subito sono scattate le indagini che hanno portato all’arresto di uomo di cui però al momento non si conoscono le generalità. Il carabiniere, in base ad una prima ricostruzione, si trovava in automobile al momento dell’agguato, e una volta lanciato l’allarme è giunta sul luogo un’ambulanza del 118 che ha stabilizzato il militare dell’arma, per poi trasferirlo presso l’ospedale più vicino: le ferite sono risultati però troppo gravi e poco dopo il maresciallo è spirato. Sul luogo della sparatoria si sono recati immediatamente anche i vertici del comando provinciale dei carabinieri di Foggia che hanno fatto scattare le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

FOGGIA, CARABINIERE IN FIN DI VITA DOPO SPARATORIA

Secondo alcune indiscrezioni pare che l’uomo che ha sparato sia rimasto a sua volta ferito durante lo scontro a fuoco, anche se al momento tale notizia non trova conferme. Una vicenda che per certi versi appare molto simile a quanto accaduto ieri mattina a Milano, in via Cardone, dove un uomo è stato raggiunto da una serie di colpi di arma da fuoco mentre si trovava in coda nella propria automobile. Uno di questi l’avrebbe raggiunto al volto, facendo temere per la vita dello stesso, ma con il passare delle ore il quadro clinico della vittima è decisamente migliorato. Tornando alla sparatoria a Cagnano, il fatto è avvenuto nella piazza centrale del paese, di fronte a numerosi testimoni. Le indagini sono iniziate dall’ascoltare le persone che hanno assistito la scena e dall’acquisizione dei filmati delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Sono attese novità nel corso della mattinata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA