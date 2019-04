Pitbull aggredisce due bambini a Limbiate/ Morsi al volto: sorella sviene dalla paura

Un pitbull aggredisce due bambini di 6 e 7 anni: è accaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 13 aprile 2019, a Limbiate, in Brianza. Erano le 17 circa in via Monte Sabotino 21, vicino a casa dei bimbi. Da una prima ricostruzione, riportata dal Corriere della Sera, è emerso che i due piccoli stavano giocando nel cortile interno quando sono stati aggrediti dal cane, appartenente ad un 39enne residente anche lui lì. È stato necessario l’intervento di alcuni condomini della palazzina per mettere in salvo i bambini dalla furia del pitbull. Il personale dell’asse di Monza ha preso in consegna l’animale, nato nel 2017 e registrato col nome di Drako, mentre il proprietario è stato denunciato. Il personale del 118 è invece intervenuto per soccorrere i bambini. Le prime cure sono state date alla bambina, morsa sul volto, mentre il bambino era stato preso alla spalla dal pitbull. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale San Gerardo di Monza, dove sono stati visitati e sottoposti a medicazioni.

PITBULL AGGREDISCE DUE BAMBINI A LIMBIATE

Secondo quanto riportato da Il Giorno, i due bambini aggrediti da un pitbull nel cortile di casa sarebbero due fratellini. «Hanno ferite gravi», scrive il quotidiano, spiegando che la sorella maggiore ha assistito alla scena e ha avuto un malore. Il drammatico incidente è avvenuto nel quartiere Mombello. Il pitbull sarebbe saltato all’esterno del balcone dell’appartamento al piano terra e, inferocito, si è accanito sui due bambini indifesi, causando ferite profonde a entrambi. La mamma li aveva lasciati alla sorella maggiore, che spaventata dall’aggressione è svenuta. Per fortuna altre persone erano presenti e sono intervenute per staccare la presa del pitbull dai cornicioni dei fratellini. Altri nel frattempo hanno allertato il 112 e il 118, quindi sul posto sono arrivate ambulanze e automediche, oltre ai carabinieri di Limbiate, i quali si sono occupati di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

