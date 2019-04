Carabiniere ucciso a Cagnano Vanaro/ Visita di Conte a Foggia “Gli siamo debitori”

Il giorno dopo la tremenda sparatoria di Cagnano Vanaro, è ancora palpabile il dolore per il carabiniere di 47 anni Vincenzo Carlo Di Gennaro, ucciso da Giuseppe Papantuono, pluripregiudicato di 64 anni. Una vita normale quella del maresciallo caduto ieri in provincia di Foggia, fidanzato con Stefania Gualano, estetista di San Severo, il paese d’origine della stessa vittima. Tanti i progetti che i due avevano in cantiere, a cominciare dal matrimonio, per poi trasferirsi in una casa da poco acquistata non senza sacrifici. «Vincenzo era devoto alla sua famiglia, all’Arma, a Padre Pio e alla Juventus…», dice Carlo Venturini, il capitano e comandante della compagnia di Vico del Gargano, da cui dipende Cagnano. Una persona che aveva conquistato la fiducia della gente, e in paese era ben voluto da tutti: «Era il confessore del paese – racconta ancora Venturini – una vecchietta di Cagnano Varano lo andava spesso a trovare perché diceva che di notte vedeva un fantasma e allora lui stava lì per intere mezz’ore a rassicurarla. In caserma, con Vincenzo, erano in nove, di cui tre carabinieri giovanissimi: a loro, si può dire, ha fatto da padre».

CARABINIERE UCCISO A CAGNANO VANARO: LA VISITA DI CONTE

Nella giornata di ieri è giunto a Foggia il presidente del consiglio Giuseppe Conte, profondamente toccato da questa tragedia, che ha voluto far sentire la vicinanza dello stato alla famiglia del maresciallo ucciso, andando poi a trovare in ospedale Pasquale Casertano, l’appuntato 23enne rimasto ferito durante lo scontro a fuoco: «A Foggia per stringere in un abbraccio i familiari del maresciallo Vincenzo Di Gennaro – il post su Facebook di Conte – ucciso questa mattina a Cagnano Varano. Un servitore dello Stato colto di sorpresa e caduto in servizio, nel pieno esercizio delle sue funzioni. Il Governo, l’Arma dei Carabinieri e il Paese intero gli sono debitori e sono al fianco della famiglia che vive la sofferenza di questa perdita». Questa mattina si terrà una conferenza stampa in procura durante la quale verranno forniti ulteriori dettagli sulla vicenda.

