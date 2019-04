Romina Iannicelli uccisa in casa a coltellate/ Cassano allo Jonio, sparito il marito

Uccisa con diverse coltellate: questo il destino a cui è andata incontro Romina Iannicelli, trovata morta nel suo appartamento nel borgo antico di Cassano allo Ionio. Come riferito dal portale QuiCosenza.it, il cadavere della donna è stato rinvenuto da alcuni parenti che avevano un appuntamento con lei per svolgere delle commissioni e che non vedendola arrivare si sono recati presso l’appartamento che la donna condivideva con il marito in una zona centrale della cittadina jonica. E proprio il coniuge, Giovanni De Cicco, è finito al centro delle ricerche dei carabinieri, dal momento che risulta irrintracciabile. Il delitto sarebbe stato consumato nelle prime ore di questa mattina: sul posto, oltre ai carabinieri, anche il medico legale che sta esaminando il cadavere in attesa dell’autopsia che nei prossimi giorni chiarirà l’esatta dinamica dell’uccisione.

ROMINA IANNICELLI UCCISA A COLTELLATE

Ma chi poteva volere morta Romina Iannicelli? La donna, 44 anni, aveva dei precedenti di droga e per questo motivo era già nota alle forze dell’ordine. Nell’inchiesta coordinata dal Procuratore Capo di Castrovillari Eugenio Facciolla (lo stesso che ha riaperto il caso sulla morte di Denis Bergamini) si sta cercando di capire se il decesso della Iannicelli sia dunque da collegare al contesto familiare, pista al momento privilegiata dagli inquirenti, o se invece sia da inquadrare nel contesto di un regolamento di conti nella criminalità locale, visto che la vittima era stata arrestata nel 2006 perché coinvolta in un caso di spaccio. Fra le altre cose Romina Iannicelli era la sorella di Giuseppe Iannicelli, il 52enne ucciso a colpi di arma da fuoco assieme al nipotino di tre anni Cocò e alla compagna marocchina Ibtissam Touss, cinque anni fa sempre a Cassano allo Ionio. Gli inquirenti al momento escludono però ogni tipo di collegamento con quella vicenda.

