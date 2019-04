Lucca, 50enne trovato morto in casa/ Lite finita in tragedia? Due indiziati

Dramma in Toscana: un 50enne originario dello Sri Lanka è stato trovato morto a Lucca, nella sua abitazione di via del Toro. Come riportano i colleghi de Il Tirreno, il cadavere dell’uomo è stato rinvenuto questa mattina, mercoledì 17 aprile 2019, attorno alle ore 9.30: regolare sul territorio italiano e senza precedenti penali, il cinquantenne presenta sul suo corpo delle ferite da arma da taglio e non è esclusa la volontarietà del gesto. La dinamica dei fatti verrà chiarita nel corso delle prossime ore: sul posto è giunta la polizia, con la dirigente della squadra mobile Silvia Cascino, il sostituto procuratore Giannino e il medico legale.

50ENNE MORTO A LUCCA: DUE INDIZIATI

Una morte misteriosa, che ricorda da vicino quanto successo a Marsala, e sulla quale sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine. Una delle piste battute, alternativa a quella del gesto volontario, è quella di una lite sfociata in tragedia: nell’appartamento del cingalese è stato rinvenuto un coltello insanguinato. Attorno alle ore 11.30 è stato prelevato dall’appartamento un connazionale del 50enne: presente in questura anche un secondo uomo, entrambi verranno sentiti dalle forze dell’ordine nel corso delle prossime ore. Sul posto è giunta anche un’ambulanza della Croce Verde: Il Tirreno riporta che una donna che si trovava nell’appartamento si sarebbe sentita male. La Nazione sottolinea che la squadra mobile in questi minuti sta interrogando uno dei due indiziati, un cingalese di 28 anni: la morte dell’uomo risalirebbe alla mezzanotte, attesi aggiornamenti.

