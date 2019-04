Claudio Luciano, scomparso da Livorno/ La moglie “Problemi economici, ho paura…”

Claudio Luciano, un livornese di 51 anni, è scomparso dalla nota città toscana l’8 aprile scorso. La moglie, la signora Barbara, ha rivolto il proprio appello in lacrime alla nota trasmissione di Rai Tre, “Chi l’ha Visto?”: «Claudio – dice – ti ricordi nel 1989 quando eri disperato che non trovavi più tua madre? Noi stiamo vivendo lo stesso dramma, cerca di farti coraggio e fatti vivo per favore». Claudio negli ultimi tempi aveva avuto dei problemi economici a causa del lavoro, e lo stipendio era diminuito sensibilmente rispetto a prima: «Quest’anno era dispiaciuto perché aveva cambiato lavoro – prosegue nel suo racconto la moglie – guadagnava meno, ed era sempre più giù. Avrebbe voluto fare qualcosa per i 25 anni di matrimonio, ma sapeva benissimo che non si sarebbe potuto fare un secondo viaggio di nozze…». Una disperazione sfociata totalmente l’8 di questo mese, quando Claudio, dopo essere uscito per andare a lavorare, ha fatto perdere ogni traccia di se: «Quella mattina ci siamo alzati come al solito alle 6:45, poi io sono uscita per andare a lavoro. Attorno all’ora di pranzo gli ho scritto dei messaggi e l’ho chiamato, ma non rispondeva, poi in serata sono andata in questura per fare la denuncia di scomparsa».

CLAUDIO LUCIANO, SCOMPARSO DA LIVORNO

La donna ha quindi trovato un tablet sul letto matrimoniale con un biglietto con su scritto “perdona il mio gesto, ci ho provato”, e poi una lettera di due pagine scritta a computer in cui Claudio spiegava di non farcela più a vivere in questo modo. «Mi sono passati tanti pensieri – dice la donna – anche brutti, ma non era da lui lasciare i bambini, c’era un grande amore reciproco». Secondo quanto emerso dalle prime indagini, il telefono di Claudio avrebbe agganciato una cella nei pressi della stazione centrale dei treni di Livorno, ed è molto probabile che il 51enne abbia preso un convoglio, ma per andare dove? E perché sta scappando? Non è da escludere che Claudio si sia messo in qualche guaio, proprio per via dei suoi recenti problemi economici.

