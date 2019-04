Scomparsa Samira Sbiaa, ritrovate ossa/ Il procuratore “Analisi sui reperti in corso”

Proseguono le indagini in quel di Settimo Torinese, in merito alla scomparsa di Samira Sbiaa, la donna marocchina che non si trova da 17 anni a questa parte. Sul registro degli indagati c’è il marito, Salvatore Caruso, che secondo l’accusa avrebbe ucciso la donna per poi sotterrarla nel giardino di casa. Proprio per questo nelle scorse settimane gli inquirenti hanno iniziato a scavare nella proprietà dello stesso indagato, e due giorni fa sono state ritrovate delle ossa. Non si sa se siano umane o meno, ma ad un primo impatto sembrerebbero essere uno sterno e una parte superiore del femore, due fra le ossa più grandi che si trovano all’interno di un corpo umano. Probabile che appartengano proprio a Samira? I sospetti sono molti, e ancor di più per via del fatto che nel luogo del ritrovamento sono state rinvenute anche delle scarpe rosse col tacco: anche queste appartengo forse alla magrebina scomparsa nel 2002?

Difficile dirlo ora come ora, e soltanto da analisi approfondite si capirà se quelle ossa siano umane, e soprattutto, se siano della Sbiaa. Il prossimo step sarà quindi quello di identificare le origini dei reperti ossei rinvenuti, ed in secondo luogo, capire eventualmente di chi siano: la prima operazione sarà abbastanza veloce, ma per la seconda bisognerà attendere un po’. La trasmissione di Rai Tre, che da anni sta seguendo con costanza la vicenda, ha intervistato il procuratore di Ivrea, Giuseppe Ferrando, per avere gli ultimi dettagli sul caso Samira Sbiaa: «Sono in analisi tutti i reperti ossei – spiega – che sono molti e che sono stati sequestrati nel giardino di casa di Salvatore Caruso. L’analisi avviene in questo modo: prima viene effettuata una visione di un antropologo che valuta le ossa, poi le stesse vengono suddivise e classificate, e solo alcune di queste vengono poi sottoposto ad un’analisi del dna con l’utilizzo dell’azoto liquido. Nei prossimi giorni – aggiunge e conclude il procuratore – capiremo se si tratta di ossa umane oppure animali».

