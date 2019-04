IZA, SOPRANO TROVATA MORTA A MILANO/ È giallo: malore o uccisa dall’eroina?

Si tinge di giallo la morte di Iza Kavtaradze, mezzosoprano georgiana di 28 anni trovata morta sabato in un appartamento di via Mauro Macchi a Milano. Per quanto gli amici su Facebook abbiano parlato di un noto problema di cuore che avrebbe portato ad una crisi respiratoria risultata letale, gli inquirenti si sono fatti tutt’altra idea sulle cause del decesso della ragazza. L’ipotesi che al momento sembra prendere corpo, infatti, è che Iza sia morta a causa di un’overdose di eroina: a suggerirlo c’è la presenza accanto al corpo di due siringhe, che poi costituiscono anche uno dei motivi di maggior mistero di questa vicenda. Perché, si domandando gli investigatori, le siringhe erano due e non una? Il sospetto è che Iza non fosse da sola: un dubbio che viene confortato da un altro elemento, ovvero il ritrovamento sul pavimento di due cucchiaini anneriti con una fiamma.

IZA, SOPRANO TROVATA MORTA A MILANO

Il profilo di Iza Kavtaradze non sembra rispondere a quello di una tossica: era stata scelta da due genitori che l’avevano come baby sitter per i loro bambini. La donna, come riportato da Il Giorno, si mostrava sorridente e solare, in perfetta forma fisica: tutti segnali che fanno pensare che la georgiana possa aver avuto a che fare con l’eroina proprio quella sera, magari invogliata da qualcuno incontrato quella sera. Per sciogliere ogni dubbio sulle cause del decesso, per capire cioè se hanno ragione gli amici conosciuti in Sicilia che da subito hanno parlato di una malattia cardiaca pregressa, o se invece le è stata fatale una dosa eccessiva di eroina, gli inquirenti hanno autorizzato l’esame autoptico e quello tossicologico. Gli agenti del commissariato Garibaldi Venezia che lavorano sul caso, come riportato da La Repubblica, per il momento non escludono alcuna ipotesi: sul suo corpo non sono stati rinvenuti segni di buchi, ma soltanto macchie ipostatiche e nessun segno di violenza sul corpo

© RIPRODUZIONE RISERVATA