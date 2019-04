Rimini, donna si dà fuoco in tribunale/ “La morte è l’unico modo per avere giustizia”

Donna si dà fuoco in tribunale perché convinta che in Italia non ci sia giustizia. È accaduto a Rimini, dove una donna di 58 anni è stata ricoverata in ospedale con ustioni sulla parte alta del corpo. La donna, cittadina albanese, si trovava intorno alle 10 al primo piano del tribunale, davanti alle cancellerie civili: ha cominciato ad agitarsi e a urlare «la giustizia in Italia non è giusta», come riportato dal Corriere della Sera. Poi ha preso un accendino dalla borsa e si è data fuoco avvicinando la fiamma al giubbotto di nylon, che è bruciato subito. La donna è stata subito soccorsa da un avvocato che si trovava nelle vicinanze: a mani nude ha aiutato la 58enne a togliersi il giaccone. Sul posto anche una volante della polizia di Stato e il 118. Pare che la donne abbia protestato perché le sue denunce per aiutare la figlia, vittima di un giro di prostituzione, sarebbero rimaste inascoltate, ma sulla vicenda sono in corso verifiche da parte della Questura. La donna, ricoverata in codice giallo, non è in pericolo di vita.

RIMINI, DONNA SI DÀ FUOCO IN TRIBUNALE PER PROTESTA

«In Italia la legge non funziona, basta, non posso più andare avanti così», aveva urlato con tutta la sua voce prima di darsi fuoco. Le ustioni sarebbero di primo grado. Le urla della donna hanno attirato un avvocato che è intervenuto per spegnere le fiamme. «Ho sentito una donna che urlava – ha spiegato il legale, come riportato da RiminiToday – e mi sono precipitato per vedere cosa stesse succedendo. Davanti a me c’era la signora che urlava di essere vittima di un’ingiustizia». L’uomo, che si trovava in un’aula adiacente, avrebbe ascoltato queste parole: «L’unica modo per avere giustizia è la morte». Le fiamme sono divampate subito, l’avvocato le ha spente riportando delle piccole scottature. «La signora continuava a urlare che tutte le denunce fatte le erano state archiviate e, per questo motivo, la figlia era costretta a prostituirsi». Mentre la vittima veniva trasportata in ospedale, in tribunale sono intervenuti anche gli agenti della polizia Scientifica.

