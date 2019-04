FIGLIA APRE UOVO DI PASQUA IN ANTICIPO/ Padre le rompe il naso: choc a Milano

Ha aperto l’uovo di Pasqua in anticipo e il padre l’ha punita rompendole il naso. E’ l’assurda vicenda verificatasi nella zona di Baggio a Milano, protagonista una figlia di 20 anni, costretta a subire la furia di un genitore manesco che ha scaricato su di lei tutta la propria frustrazione in maniera totalmente immotivata. Come riportato da Il Messaggero, l’uomo, rivolgendosi alla figlia 20enne, avrebbe detto:”Non dovevi aprirlo, perché non mi hai aspettato?”. Una frase che ha fatto da preludio non soltanto ad un rimprovero nei confronti della ragazza, ma soprattutto ad una scarica di botte nei confronti della figlia, colpevole solamente di aver voluto assaggiare un pezzo di cioccolato senza rispettare la canonica ricorrenza di Pasqua. Insomma, una manifestazione violenta per niente in linea con lo spirito della ricorrenza…

FIGLIA APRE UOVO DI PASQUA IN ANTICIPO: PADRE LE ROMPE IL NASO

La rabbia del padre nei confronti della figlia colpevole di aver aperto l’uovo di Pasqua prima del tempo è stata tale che l’uomo ha addirittura rotto il naso della ragazza. Come riferito dagli agenti del comando di Polizia del quartiere di Baggio, a Milano, quello dell’uomo non è stata però una reazione che ha colto di sorpresa chi gli stava intorno: il responsabile dell’aggressione, un 53enne, non è nuovo a questi modi maneschi e ad episodi di violenza all’interno del nucleo familiare. Già nel 2017, infatti, era stato segnalato alle autorità per una lite violenta che aveva coinvolto anche in quel caso la figlia, ma nella sua fedina sono compresi anche dei reati contro il patrimonio. Dopo aver chiamato il 118 e le forze dell’ordine, la ragazza è stata trasportata in ospedale in codice verde mentre nel frattempo scattavano le manette ai polsi del genitore.

