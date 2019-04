Terremoto oggi nella Marche, M 3.1 e 2.7/ Ultime scosse Ingv, trema Fermo

Terremoto avvenuto questa mattina all’alba nelle Marche. Come registrato dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’Ingv, la scossa di magnitudo 3.1 si è verificata a due chilometri di distanza da Santa Vittoria in Matenano, piccolo comune di circa 1.300 abitanti, situato nella provincia di Fermo. In base a quanto spiegato dai sismologi, il terremoto è avvenuto quando erano le 6:25 di stamattina, sabato 20 aprile, ad una profondità, il cosiddetto ipocentro, di 23 chilometri. La scossa ha susseguito quella registrata pochi minuti prima dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sempre nelle Marche, e precisamente nella provincia di Macerata, a poca distanza da Fermo: alle ore 6:05, un sisma più lieve di magnitudo 2.7. Al momento non si registrano danni a abitazioni e a strutture varie, ne tanto meno feriti. Il terremoto è stato comunque avvertito da diverse persone e come spesso e volentieri accade in questi casi, ha creato il panico.

TERREMOTO OGGI NELLA MARCHE, M 3.1 E 2.7

Si segnalano anche alcuni commenti su Twitter di persone che hanno appunto avvertito il terremoto, e c’è ad esempio chi cinguetta «Che bel buongiorno.. #terremoto», e ancora «Si vede che l’epicentro era qui vicino. Nessuna notizia. Ma che clacca!!». Un terremoto del resto è sempre un terremoto, e pur di moderata entità come quello registratosi meno di due ore fa in provincia di Fermo, è sempre un evento che crea scompiglio e che disturba la giornata. Per quanto riguarda il sisma di magnitudo 3.1 localizzato a Santa Vittoria in Matena, la città più vicina risulta essere Teramo, che dista circa 45 chilometri, seguita da Foligno, a 63 chilometri di distanza. Nell’immediata vicinanza si trovano invece quasi tutti piccoli comuni abitati al massimo da 1000/2000 persone, tenendo conto che il più popoloso risulta essere Montegiorgio, a 13 km di distanza, con circa 6800 cittadini. Attendiamo aggiornamenti dalla zona per eventuali danni, e per cercare di capire se vi sia uno sciame sismico in corso o meno.

