Mariangela Albertoni scomparsa da 6 anni/ Era in contatto con gruppi mistici?

Dal 3 marzo 2013 nessuno ha più notizie di Mariangela Albertoni, scomparsa nella notte dalla sua abitazione di Acquanegra sul Chiese, provincia di Mantova. La famiglia della donna, 60enne al momento della scomparsa, ha continuato a cercarla in ogni posto ma di lei nessuna traccia: Chi l’ha visto? tornerà a parlare del caso, con la squadra di Federica Sciarelli a caccia di indizi per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Mariangela parlava con gli angeli e li sentiva svolazzare attorno a sé, su Facebook aveva rapporti con Il conte furbetto, personaggio tenebroso del mondo virtuale e prima di scomparire viveva con la madre Annunciata Ronchi e la sorella gemella Annamaria: il giorno prima le gemelle avevano festeggiato il 60esimo compleanno. Mentre madre e sorella vanno a dormire apre Facebook, Mariangela ad un certo punto spegne il pc e va via di casa, ripresa dalle telecamere di sorveglianza presenti all’esterno dell’abitazione.

MARIANGELA ALBERTONI SCOMPARSA DA MANTOVA

«Ho un chiodo fisso, le parlo e la chiamo: le chiedo dove è. Sapesse la vita che ho fatto, ho fatto una vita che un’altra non sarebbe stata capace», raccontava la madre ai microfoni di Chi l’ha visto?, con il programma in onda su Rai Tre che aveva indagato sulla vita social di Mariangela Albertoni. L’amica Olga Rossi ha parlato di un uomo con cui spesso scambiava messaggi: «Questa persona con cui lei aveva un rapporto più intenso forse la conosceva meglio di noi». Lei e la sorella sono riusciti a ottenere la sua amicizia, ecco le sue parole: «Amico di tua sorella? Si ma non la vedo più qui su Facebook, sai se le è successo qualcosa? Io non so niente perché ero stato in ospedale per un incidente all’occhio sinistro, poi mi hanno operato e non sapevo che era scomparsa». Sottolineando in un secondo momento: «So solo che dopo di me ha conosciuto uno qui su Facebook e non l’ho più vista qui. Non so come si chiama».

LA SORELLA GEMELLA DI MARIANGELA ALBERTONI: “E’ VIVA”

Intervistata tempo fa dalla Gazzetta di Mantova, la sorella gemella ha raccontato: «È andata via senza soldi, senza cellulare senza chiavi di casa. Con un giubbino in spalla, lasciando la porta socchiusa come se dovesse rientrare da lì a poco». «Era domenica. Qualcuno dice che l’ha vista sull’argine fra Calvatone e Piadena. Ma se si fosse gettata nell’Oglio, l’avrebbero ritrovata subito. Il fiume era basso e ci sono le chiuse. Poi siamo gemelle, certe cose le capisci prima. E lei aveva solo voglia di vivere» prosegue la sorella, con Mariangela accostata anche ad alcuni gruppi mistici: «Lei sembrava come vivere in un mondo suo, credeva agli angeli e aveva iniziato a frequentare su internet tante persone e gruppi come lei. Ma dava l’amicizia a tutti. Forse è venuta in contatto con qualcuno che voleva approfittare di lei, che l’ha circuita e forse portata via».



