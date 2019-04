Bruciata dall’ex a Reggio Calabria/ I chirurghi “Il volto è quasi guarito del tutto”

Nuova operazione per Maria Antonietta, la donna che poche settimane fa era stata bruciata dall’ex marito, Ciro Russo, in quel di Reggio Calabria. Nella giornata di martedì si è sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico: «Mi sono operata di nuovo questa settimana – racconta ai microfoni del programma “Storie Italiane”, su Rai Uno – avevo un po’ di febbre ma i medici me l’hanno fatta passare e mi hanno operata. I risultati sono straordinari, meravigliosi, mi sento una persona diversa. Sono ancora piena di dolori ma mi ripetono tutti i giorni che devo convivere con questi dolori: più sono e più vuol dire che siamo pronti alla guarigione». Conferme anche dal professore del centro ustionati di Bari che ha operato la stessa Maria Antonietta: «Stiamo andando avanti con il programma ricostruttivo sempre con cellule staminali – racconta il medico chirurgo, il professor Maggio – il volto è quasi guarito completamente, rimangono solo delle piccole aree in via di guarigione. Il trattamento – aggiunge – va seguito in maniera continuativa, non prevede innesti ma chirurgia bio rigenerativa, un approccio complesso che va seguito quotidianamente. Maria Antonietta sta soffrendo – conclude – e sta combattendo».

BRUCIATA DALL’EX A REGGIO CALABRIA: NUOVA OPERAZIONE

Negli scorsi giorni Maria Antonietta ha ricevuto anche la visita di un rappresentante del governo, che le ha comunicato che è stato approvato alla Camera il Codice Rosso, una serie di norme a tutela delle donne, e fra le novità “passate”, quella di un braccialetto elettronico a chi è ai domiciliari di modo da tenerlo controllato. «Sono diventata quasi come una bambina – aggiunge la vittima di Ciro Russo – faccio i capricci quando mi vogliono operare, viene vicino a me il dottore e mi canta “Si può dare di più”. Io poi dico loro “fate di me quello che volete”, sono diventata una barzelletta». Sempre a fianco di Maria Antonietta c’è il padre, che non è intenzionato a lasciare sola la figlia in questa sua lunga degenza: «Da quando c’è mio padre dormo la notte come non mai, in una pace negli angeli».

