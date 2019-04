Terremoto L’Aquila 2009/ 10 anni dalla strage: “ci riappropriamo della bellezza”

Erano le ore 3.32 del 6 aprile 2009 e la città di L’Aquila subiva già da diversi mesi un’impennata di scosse sismiche: ma in quell’attimo, un terremoto tremendo di grado M 6.3 Richter scosse la terra e cambiò per sempre la vita (e la morte purtroppo) dei cittadini abruzzesi e non solo. Sono passati 10 anni e al netto delle tante cerimonie ed eventi legati al decennale di una delle più gravi tragedie della storia italiana nel post Seconda Guerra Mondiale, sono le storie di chi ce l’ha fatta a risalire, di chi è rimasto vittima sotto quelle macerie e di chi prega ancora oggi perché la ricostruzione sia finalmente seria e non “improvvisata”, ecco è a loro che la mente e il ricordo va immediato. Morirono 309 vittime e ci furono 1500 ferite: prima di ogni altra “celebrazione”, è per loro che l’Italia si è spesa in aiuti e sostegno dal 2009 fino ad oggi, mentre la politica discuteva spesso di “aria fritta”. Ci sono stati però anche tanti politici e amministratori locali che le maniche se le sono rimboccate per davvero, non è vero che “tutti sono uguali”: oggi il sindaco di L’Aquila, Pierluigi Biondi (Fratelli d’Italia) nel ricordare il decennale che ricorre domani ha usato una bella espressione «Un anniversario che servirà anche per raccontare di quanta bellezza ci stiamo riappropriando. Tanti problemi, ma anche tanti esempi di rinascita. Quello che sta succedendo all’Aquila è straordinario. Il decennale vuole essere un racconto in positivo per far vedere cosa sta diventando L’Aquila, dove è in corso la più grande e inedita opera di rigenerazione urbana».

LA STORIA DI ELEONORA: L’ULTIMA SALVATA DAL SISMA

Non solo, dopo quel tremendo terremoto avvenuto in piena notte di quel dannato aprile 2009 non tutto fu solo morte e distruzione (sebbene ancora oggi la città presente più cantieri che altro, con tanti sfollati che ancora vivono in case provvisorie pure dopo 10 anni): «Oggi non avremmo una città se nell’aprile 2009 non ci fossero state deroghe rispetto alla normativa sugli appalti per il progetto Case, per i Map, per i Musp, per i moduli abitativi dei comuni del cratere. Se avessimo seguito procedure ordinarie, saremmo nella situazione in cui si trovano oggi le aree del Centro Italia, con i Sae consegnati dopo due anni», conclude il sindaco Biondi. L’Aquila sta tornando a vivere, un po’ come quella ragazza all’epoca studentessa 21enne originaria di Mondaino (Rimini) che rimase per 42 ore sotto le macerie ma venne poi ripescata viva, rinascendo alla vita in una incredibile storia di salvezza. Si chiama Eleonora Calesini e in questi giorni torna a L’Aquila per la prima volta dopo 10 anni: nello speciale Porta a Porta sui 10 anni dal terremoto, Bruno Vespa l’ha portata proprio davanti ad un nuovo edificio ricostruito sulle macerie di quello abbattuto dal terremoto quella triste notte. È nata sorda e di notte non indossava il dispositivo acustico: non sentiva i soccorsi vicini e non riusciva a farsi sentire al meglio: eppure si salvò, «un’esperienza terribile, salvata solo dalla mia corporatura minuta e da una bolla d’aria che si era creata nelle macerie e nella quale rimasi bloccata». Una “bolla d’aria

© RIPRODUZIONE RISERVATA