Gela, sfregiata al volto dall’ex fidanzato/ In fuga dopo coltellata: caccia all’uomo

Una donna è stata sfregiata dall’ex fidanzato che non accettava la fine della loro relazione. L’aggressione risale alla scorsa notte: è avvenuta a Gela intorno alle 2. L’uomo l’avrebbe aspettata sotto la casa dove la 27enne vive con i suoi genitori per un chiarimento. Voleva provare a convincerla a riallacciare il loro rapporto, ma al rifiuto della ragazza avrebbe estratto un’arma da taglio, forse un coltello. L’ex fidanzato le ha sferrato un fendente al viso. «Voleva darmi una lezione», avrebbe riferito la stessa vittima, come riportato dall’Ansa. La giovane, ferita con un taglio al viso, è stata soccorsa dai familiari e accompagnata in ospedale. La ragazza è stata medicata con alcuni punti di sutura ed è stata ricoverata con una prognosi di 15 giorni. L’aggressore è invece ricercato dalla polizia che – coordinata dalla Procura – sta indagando sull’episodio. Dopo l’aggressione, l’ex fidanzato è infatti fuggito.

GELA, SFREGIATA AL VOLTO DALL’EX FIDANZATO

Ora è caccia all’uomo a Gela dopo l’aggressione. Mentre la 27enne è stata ricoverata in ospedale in seguito al raid, la polizia si è messa alla ricerca dell’ex fidanzato che con una coltellata l’ha sfregiata al volto. Sembra sparito nel nulla, ma gli agenti del commissariato di Gela e la procura stanno indagando sulla vicenda. Sono ancora molti comunque gli aspetti da chiarire di questa vicenda. La tragedia comunque è stata fortunatamente sfiorata, visto che la donna è stata ricoverata con una prognosi di 15 giorni.

