Atti sessuali con 13enne: denunciato atleta 30enne/ Ventimiglia, “Mi sono innamorato”

Non solo il caso della prof di Prato: oggi nel corso della trasmissione Storie Italiane è stata dedicata un’ampia parentesi anche al caso emblematico di Ventimiglia, dove un uomo di 30 anni è stato denunciato per atti sessuali avuti con una giovanissima 13enne. Quando gli agenti di polizia hanno bussato alla porta della sua abitazione per una perquisizione in quanto indagato dalla Procura di Imperia, l’uomo si è difeso rilasciando una dichiarazione choc: “Io sono innamorato di lei”. Peccato però che “lei” sia una minorenne. Da quanto emerso, la giovanissima non avrebbe subito abusi sessuali dal 30enne, che frequentava la stessa società sportiva, ma sarebbe stata consenziente. Entrambi sono atleti di una società sportiva ligure e proprio questo avrebbe permesso di poter avere incontri intimi al punto tale di innamorarsi, nonostante i 17 anni di differenza. I due avrebbero avuto rapporti anche in occasione di una trasferta per un torneo e in questa circostanza sarebbero stati scoperti da un dirigente sportivo della società che non denunciò l’accaduto e che ora, per questo, risulta indagato.

ATTI SESSUALI CON 13ENNE: MADRE DENUNCIA 30ENNE

E’ stata la madre della 13enne a sporgere denuncia nei confronti dell’uomo trentenne che si giustifica asserendo di essersi innamorato della ragazza. Quest’ultima si sarebbe confidata con la donna che però non ha esitato a denunciare il trentenne alla polizia. Gli inquirenti si sono così recati nell’abitazione dell’accusato al fine di individuare indizi sulla presunta relazione con la 13enne, sequestrando computer e altri dispositivi e notificandogli un avviso di garanzia per atti sessuali con una minorenne sotto i 14 anni. E proprio davanti agli agenti ha spiegato di essersi innamorato di quella che è solo una bambina. La tredicenne è stata sentita nei giorni scorsi dal giudice per le indagini preliminari Paolo Luppi nell’ambito dell’incidente probatorio, supportata da due psicologhe. L’adolescente avrebbe ammesso davanti al giudice e al sostituto procuratore di avere avuto un rapporto sessuale con l’uomo. La comunità si è detta del tutto sconvolta dalla notizia.

