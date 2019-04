Giuseppe De Blasis scomparso da Avezzano/ La sorella: “È buono e generoso”

I familiari di Giuseppe De Blasis lanciano un appello a Chi l’ha visto?: il 54enne si è allontanato il 29 marzo da Avezzano, provincia de L’Aquila. Ha con sé il cellulare, che però risulta spento, e i documenti: l’uomo sta attraversando un momento di fragilità. e deve assumere dei farmaci. La sorella, la signora Antonella, ha commentato: «Mio fratello è un ragazzotto molto buono e generoso: si è allontanato da casa mia, lui abita a San Vincenzo Valle Roveto con mio fratello, è tornato a casa sua ma da quel momento non abbiamo più sue notizie e siamo preoccupati». Prosegue la sorella di Giuseppe: «Potrebbe essere ripassato di lì in Paese verso le 17-18: qualcuno l’ha notato con una busta di spesa. Da quel momento è sparito: ha detto “tra poco rientro”, ma non lo abbiamo visto più. Siamo preoccupati, non sta neanche tanto bene: lui segue anche una terapia e ha qualche difficoltà. Prende dei farmaci non tutti i giorni ma ha delle difficoltà».

GIUSEPPE DE BLASIS SCOMPARSO DA AVEZZANO

«Non abbiamo fatto ricerche negli ospedali: adesso si stanno indirizzando i carabinieri locali, ci avrebbero chiamato visto che ce n’è solo uno di ospedale e ci lavorano anche delle persone del Paese, ce lo avrebbero fatto sapere se fosse lì», ha evidenziato Antonella a Chi l’ha visto? su Giuseppe De Blasis: «Non è molto socievole ma è un bonaccione, è un ragazzo che con un po’ di confidenza è buono di animo e generoso, è facilmente circuibile. Per questo motivo siamo preoccupati, è un compagnone insomma». Il 54enne non ha una macchina e potrebbe aver optato per l’autostop: «Lui gira in autostop perché non ha la macchina, o in treno o pullman, ma lì il treno non c’è e spesso si allontana in autostop. Sarà andato a Pescara, L’Aquila o Chieti, non lo sappiamo». Attesi aggiornamenti nelle prossime ore, la famiglia di Giuseppe De Blasis in ansia per la sua scomparsa.

