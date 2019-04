ARESE, AUTO INVESTE CICLISTA: MORTO 60ENNE/ Era sulla pista ciclabile

Ennesimo incidente avente come vittima un ciclista. Siamo ad Arese, dove un uomo che stava pedalando su viale Sempione intorno alle ore 17:30 di oggi, martedì 9 aprile 2019, è stato investito e ucciso da un’auto che lo ha sbalzato sull’asfalto per diversi metri a causa del forte impatto. Una tragedia resa ancora più assurda dal fatto che la vittima, un 60enne, stando alle informazioni rese note dal portale online de “Il Giorno”, stava percorrendo viale Sempione ad Arese sulla pista ciclabile. Nessuna infrazione o manovra avventata da parte del ciclista, che sarebbe stato dunque vittima di un’invasione di corsia da parte del conducente della vettura che ha finito per centrarlo in pieno. Nell’incidente è rimasta coinvolta una seconda persona, trasportata in pronto soccorso in codice verde e non in pericolo di vita.

ARESE, AUTO INVESTE CICLISTA: MORTO 60ENNE

La comunità di Arese è sotto choc per quanto accaduto intorno alle ore 17:30 di oggi, quando un uomo in sella alla sua bicicletta, intento a pedalare sulla pista ciclabile che si snoda lungo viale Sempione, è stato investito e ucciso da una vettura. Secondo quanto riportato dal sito de “Il Giorno”, l’uomo alla guida della macchina si è subito fermato quando si è reso conto di aver colpito il 60enne ciclista e ha chiamato i soccorsi. Fin dall’arrivo sul posto dei sanitari del 118 si è reso evidente che le situazioni del ciclista fossero pressoché disperate e tutti i tentativi di rianimarlo non sono andati a buon fine ma in ogni caso si è richiesto l’intervento dell’elisoccorso per tentare di strappare il 60enne alla morte. Per effettuare i rilievi del caso si sono portati sul posto anche agli agenti della polizia locale.

