Sofia Goggia, Tapiro dopo incidente/ Striscia la notizia: “Ho parcheggiato al volo”

Tapiro d’oro per Sofia Goggia dopo l’incidente stradale. Striscia la notizia manderà in onda nella puntata di oggi, martedì 9 aprile 2019, il servizio di Valerio Staffelli, che ha intercettato a Roma la sciatrice, coinvolta in un bizzarro incidente d’auto a Sestriere (Torino). Sofia Goggia è uscita di strada a causa della neve: per evitare l’impatto con un’altra vettura ha frenato improvvisamente, ma la sua auto è finita sopra un furgone parcheggiato in una strada sottostante. «Ho posteggiato al volo», ha scherzato la sciatrice ai microfoni di Striscia la notizia. Ma l’inviato l’ha incalzata: «Ma è colpa sua?». E Sofia Goggia ha ammesso le sue responsabilità: «Sì sì, colpa mia. Per non tamponare quello davanti». Comunque ha già voltato pagina. «Mi rimetto in carreggiata dopo questo incidente, di sicuro. Avevo perso un attimo la retta via». La campionessa italiana se l’è cavata con la sua ironia e aggiunge il Tapiro d’oro di Striscia la notizia alla sua bacheca.

SOFIA GOGGIA, TAPIRO DOPO INCIDENTE

Sofia Goggia “incassa” con ironia il Tapiro d’oro di Striscia la notizia. Il “premio” arriva dopo l’incidente stradale a Sestriere. «Il paradosso è che vado più veloce con gli sci che con la macchina», ha dichiarato la campionessa olimpica. «Quest’anno ho vinto un argento, mi mancava qualcosa d’oro e meno male che è arrivato il Tapiro», ha scherzato con Valerio Staffelli. Dell’incidente aveva parlato anche a margine della cerimonia di premiazione degli atleti delle Fiamme Gialle. «Io sto veramente bene, sono uscita illesa dall’incidente – ha raccontato, come riportato dalla Gazzetta dello Sport – Sono finita sul tetto di un pulmino, una cosa molto inaspettata: la dinamica è stata tosta, non ho avuto neppure il tempo di realizzare, ma più che lasciar prendere il sopravvento alla paura, ho cercato di rimanere lucida e presente». A proposito dei Giochi 2026, ha invece espresso la speranza che vengano assegnati all’Italia.

