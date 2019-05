Genova, 25enne insegue ladro in moto e muore/ La tragica fine di Andrea

Tragica morte quella di Andrea a Genova: ha inseguito un ladro con la propria moto, ma è caduto ed è morto. La vicenda, drammatica, è riportata stamane da numerosi quotidiani, a cominciare da quello di “casa”, il Secolo XIX. E’ successo tutto nella giornata di ieri, mentre Andrea, un giovane meccanico di 25 anni, si trovava nell’autofficina di papà Mirco in via Rivarolo. Ad un certo punto sente gridare “al ladro, al ladro”, e vede un uomo con addosso uno zaino pieno di scarpe appena rubate nel negozio vicino, con un altro tizio che lo insegue a piedi e uno in macchina. Andrea non ci pensa due volte e si mette anch’egli all’inseguimento del malvivente, salendo su una moto da strada che si trovava nell’officina perché da riparare. Peccato però che 50 metri dopo, la sua corsa si sia tragicamente fermata: Andrea perde il controllo, sale su un marciapiede, e va a sbattere contro un palo. Nella foga dell’inseguimento il ragazzo non ha messo il casco, ed è morto praticamente sul colpo.

GENOVA, 25ENNE INSEGUE LADRO IN MOTO E MUORE

Immediato l’arrivo degli uomini del 118, con un’autoambulanza e un auto-medica, ma nonostante i tentativi di rianimarlo il cuore di Andrea non si è ripreso più: troppo gravi le ferite riportate dopo lo scontro. Il tutto mentre il padre e gli amici sono lì ad osservarlo, inermi. Due le indagini aperte dopo il decesso, una da parte della sezione infortunistica, gli esperti della polizia locale che trattano i casi riguardanti gli incidenti più gravi, il cui compito sarà quello di ricostruire al meglio quanto accaduto. L’altra inchiesta, invece, è in mano agli investigatori della squadra mobile che stanno ricercando il ladro di scarpe, colui che ha innescato il tutto. L’identikit parla di un uomo di carnagione chiara, molto probabilmente italiano, con un cappellino con visiera, e uno zaino pieno di scarpe rubato dal negozio Scarpe & Scarpe situato nei pressi dell’officina.

