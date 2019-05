Omicidio Mario Bozzoli/ 4 rinviati a giudizio, anche i due nipoti: movente economico

Si torna a parlare della misteriosa morte di Mario Bozzoli, l’imprenditore di Marcheno (provincia di Brescia, Lombardia), scomparso l’8 ottobre del 2015 presso la fonderia di cui era proprietario assieme al fratello. Dopo indagini durate tre anni e mezzo, la procura generale di Brescia ha chiesto il rinvio a giudizio per quattro persone, leggasi Alex e Giacomo Bozzoli, i nipoti della vittima/scomparso, nonché Oscar Maggi e il senegalese Akwase Aboagye detto Abu Abu, due operai della fonderia. I primi due sono accusati di omicidio premeditato e distruzione di cadavere, mentre i due lavoratori, di semplice favoreggiamento. Nel caso in cui l’accusa venisse confermata, si tratterebbe di ergastolo per i nipoti della vittima. Secondo quanto emerso nella conferenza stampa in corso in questi minuti presso la procura di Brescia, i due avrebbero agito spinti dall’invidia, per via di alcune operazioni finanziare svolte dallo zio.

OMICIDIO MARIO BOZZOLI: 4 RINVIATI A GIUDIZIO

Quella che ha rinviato a giudizio i quattro di cui sopra è la seconda indagine sulla morte di Bozzoli, con la prima che si era invece chiusa senza alcun imputato: l’imprenditore era morto cadendo accidentalmente nel forno della fonderia. Successivamente, si è aperto un nuovo filone di indagini che ha appunto portato a nuovi risvolti che ora dovranno essere ovviamente confermati dai giudici. La vedova di Mario Bozzoli, Irene Zubani, aveva sempre parlato di “omicidio famigliare”, e recentemente si è limitata a dire: «Vediamo cosa succede tra venti giorni». Nei prossimi mesi partirà il processo dopo più di 1300 giorni di indagine: scopriremo finalmente la verità su quanto accaduto al 50enne imprenditore bresciano, avvistato per l’ultima volta proprio all’interno della fonderia. Fondamentale sarà anche capire, eventualmente, quando Bozzoli sia stato ucciso, e in che condizioni, tenendo conto che nella sua azienda non è ritrovata alcuna sua traccia. Sono attese importanti novità.

