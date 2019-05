Papa Francesco sta con i rom/ “Soffro per notizie Casal Bruciato, non è civiltà”

Destino vuole che il giorno dopo gli scontri e i fatti di Casal Bruciato – dove dopo l’assegnazione di una casa popolare ad una famiglia rom si è scatenata la rivolta in piazza tra i residenti appoggiati da CasaPound, le forze dell’ordine a presidio della famiglia nomade e la sindaca di Roma Virginia Raggi che è intervenuta in difesa di papà, mamma e 12 figli di etnia rom – Papa Francesco ha incontrato in preghiera in Vaticano 500 tra rom e sinti. Il livello di tensione politica e sociale è altissimo dopo l’ennesimo fatto di disordini tra le periferie della Capitale e i cittadini in merito alla presenza dei campi rom e del degrado che ne deriva: il Papa, come già fatto sapere in altre occasioni, si schiera a spada tratta con la famiglia rom e con chiunque viene minacciato e insultato (nelle scorse ore si è assistito a cori come “vi impicchiamo tutti”, “ti stupro” e così via). «E’ vero, ci sono cittadini di seconda classe, ma i veri cittadini di seconda classe sono quelli che scartano la gente, perché non sanno abbracciare, sempre con gli aggettivi in bocca, e scartano, vivono scartando, con la scopa in mano buttano fuori gli altri», attacca Papa Francesco facendo netto riferimento ai fatti di Casal Bruciato.

L’INCONTRO DI PAPA FRANCESCO CON 500 ROM

Nel giorno in cui il Pontefice ha lanciato il Motu Proprio sulla pedofilia, Francesco prende le difese di altre “vittime” non tirandosi indietro nella critica alle forze politiche e alle associazioni che vogliono risolvere il problema del degrado con l’eliminazione dell’altro: «la vera strada è quella della fratellanza con la porta aperta. Lasciarsi dietro il rancore. Il rancore ammala tutto, ammala la famiglia. Ti porta alla vendetta, ma la vendetta io credo che non l’abbiate inventata voi. In Italia ci sono organizzazioni che sono maestre di vendetta, voi mi capite bene. Un gruppo di gente che è capace di creare la vendetta, di vivere l’omertà: questo è un gruppo di gente delinquente, non gente che vuole lavorare». Facendo poi diretto riferimento ai fatti di Casal Bruciato, il Santo Padre aggiunge al termine dell’incontro in Vaticano «Oggi ho letto una cosa brutta sul giornale: questa non è civiltà, l’amore è la civiltà. Poi avanti con l’amore – ha aggiunto Papa Francesco a conclusione del suo discorso ‘a braccio’ -. Il Signore vi benedica e pregate per me». Dopo la testimonianza di un prete rom e di tre mamme presenti, Bergoglio conclude «Dicevo a questa mamma che ha parlato che mi ha toccato il cuore quando mi ha detto che lei leggeva la speranza negli occhi dei figli, ne ha quattro mi diceva. La speranza può deludere se non è vera speranza, ma quando la speranza è concreta, come in questo caso, negli occhi di figli, mai delude. Quando al speranza è concreta, in Dio vero, mai delude. Le mamme lottano tutti i giorni per la concretezza, non per le cose astratte: dar da mangiare un figlio, andare avanti tutti i giorni, sono cose concrete. E le mamme anche sono speranza. Una donna che porta un figlio al mondo è speranza: lei semina speranza, è capace di fare strada, di creare orizzonti, di dare speranza».

