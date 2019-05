Roma, casa popolare ai rom: rivolta Casal Bruciato/ Casapound vs Raggi “pronte bombe”

È ancora rivolta a Roma, è ancora bufera tra rom, Casapound e semplici abitanti dei quartieri della periferia, è ancora caos a Casal Bruciato dopo le recente proteste a Torre Maura e Casalotti: dopo che un’altra casa popolare è stata assegnata ad una famiglia rom proveniente dal campo La Barbuta, è esplosa la rivolta in strada con i cittadini romani di nuovo sostenuti da CasaPound, sempre presente ultimamente in questi casi di profonda protesta contro le autorità e il Comune amministrato da Virginia Raggi. «Tanto vi tiriamo una bomba», sarebbe questa la minaccia ricevuta da CasaPound – riportata dalla famiglia rom “obiettivo” della protesta – in merito alla casa popolare assegnata a Casal Bruciato. «Non possiamo uscire e abbiamo paura», spiega il padre 40enne di origini bosniache assieme ai 12 figli barricati nell’appartamento assegnato. «Abbiamo subito delle minacce. Ci sono queste persone qui sotto e non sappiamo come dobbiamo fare. Ci hanno detto che dobbiamo andare via e non possiamo stare qui. I bambini hanno paura. Ci hanno detto: ‘questa casa non è vostra’, ma questa casa ce l’ha data il Comune», denuncia sempre il padre della famiglia rom.

RAGGI REPLICA A CASAPOUND “SPECULA SULLA POVERA GENTE”

La bagarre politica però non si frena e “monta” ancora una volta la rabbia sociale e il degrado nelle periferie della Capitale, il vero vulnus problematico che ancora nessuno è riuscito a risolvere: CasaPound in piazza con i cittadini di Casal Bruciato, le opposizioni della Raggi che calcano la mano e la sindaca che abbozza una risposta ad una emergenza sempre più incontrollabile. Questi i fatti principali delle ultime ore, con la situazione su Roma (e non solo) che lambisce le vicende nazionali del Governo, con i M5s che accusano la Lega di “fomentare” la presenza di CasaPound nei luoghi di maggiore disagio e degrado d’Italia. «Da quanto ci risulta in zona Casal Bruciato, via Satta, l’amministrazione 5 Stelle avrebbe assegnato un nuovo alloggio popolare a una famiglia rom. Si tratterebbe di 14 persone, provenienti dal campo La Barbuta, che andrebbero ad abitare tutti insieme nello stesso appartamento. Sempre in queste ore analoga situazione è accaduta in via Schopenhauer n.66 dove un’altra famiglia rom ha ottenuto una casa popolare, e stranamente con una domanda fatta nel 2018: se ciò risultasse vero significa che avrebbe saltato le graduatorie», attacca Fabrizio Ghera, capogruppo alla Regione Lazio di Fratelli d’Italia, che poi conclude «Ma la sindaca non aveva promesso che avrebbe chiuso tutti gli insediamenti? Da Casal Bruciato a Casal De Pazzi la Raggi continua a dare case ai rom. Una vergogna, uno schiaffo a tutte quelle famiglie italiane senza un tetto». Di segno opposto, ovviamente, la posizione della sindaca Raggi: «CasaPound specula sulla pelle delle persone. Questi delinquenti chiedono che l’appartamento venga tolto alla famiglia rom. Chiedono che queste persone tornino nei campi nomadi. Gli stessi campi rom che l’estrema destra dice di voler chiudere e che ha aperto anni fa. Cosa propongono? Nulla. Perché non hanno idee».

© RIPRODUZIONE RISERVATA