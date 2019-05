Previsioni meteo, oggi neve e grandine/ Arriva il freddo: allerta anche al Sud

Arriva maggio ma con sé non porta il caldo. Le previsioni meteo parlano chiaro per la prima domenica di questo mese: sarà all’insegna del freddo. In alcune zone nevicherà come se fosse gennaio. Sembra quasi di tornare indietro nel tempo, a gennaio. In gran parte dell’Italia bisognerà uscire con l’ombrello e indossare vestiti pesanti per far fronte alle piogge e al freddo. Le temperature crolleranno in particolare al Nord e al Centro, con nevicate anche a quote collinari. Tutto ciò a causa di un intenso vortice di maltempo che ha una matrice invernale. Il freddo dunque terrà sotto scacco il Centro-Nord per tutta la giornata di oggi: le temperature potrebbero scendere anche di 10-15 gradi rispetto alle medie del periodo. Il colpo di scena è rappresentato dalla neve, attesa tra Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia con fiocchi fino a 3-400 metri di quota. Potrebbero accumularsi anche 15-20 centimetri di neve in località come Livigno, Cortina d’Ampezzo, Canazei e Dobbiaco.

PREVISIONI METEO, OGGI NEVE E GRANDINE

Neve fino a bassa quota oggi, secondo le previsioni meteo. Un evento storico, considerando che è la prima domenica di maggio. L’instabilità minaccia piogge e temporali che si estenderanno dal Nord a tutti i settori centrali della penisola, toccando parzialmente il Sud, in corrispondenza della costa tirrenica. Attenzione alla grandine, perché potrebbe accompagnarsi alle piogge un po’ ovunque. Ci saranno poi venti sostenuti quasi ovunque, quindi sono previsti mari agitati e locali burrasche. Per questo la protezione civile ha emesso un’allerta meteo in Campania per vento e mare. Avviso giallo per rischio idrogeologico invece in Veneto, alta Lombardia, Lazio, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. A proposito del Sud, le nuvole porteranno pioggia sulla costa campana e sulla Calabria tirrenica, sfiorando in minima parte anche la Sicilia. Non si esclude qualche pioggia sporadica anche altrove, ma nel pomeriggio dovrebbero esserci schiarite.

