Crotone, Reggio Calabria, Matera: Elezioni Comunali 2020/ Diretta risultati e liste

Oltre al Referendum sul taglio dei parlamentari e alle elezioni regionali, domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre sono in programma le Elezioni Comunali 2020: al voto 1.177 Comuni, tra i quali 18 capoluoghi di Provincia e 3 di Regione. Diversi appuntamenti importanti al Sud, con diverse località degne di nota chiamate a rinnovare sindaco e consiglio comunale: tra i Comuni capoluogo di provincia nel Meridione registriamo Reggio Calabria, Andria, Matera, Crotone, Trani, Chieti e Fermo. Sfide apertissime e che riservano anche delle sorprese, ma per i risultati sarà necessario attendere fino alle ore 15.00 di domani, quando è previsto l’inizio dello spoglio. Ricordiamo che oltre ai requisiti di rito – documento di identità e tessera elettorale – sarà necessario rispettare le misure di sicurezza predisposte per combattere l’emergenza coronavirus, senza dimenticare non sarà possibile recarsi al seggio in caso di febbre sopra i 37,5°.

CAPOLUOGHI DI PROVINCIA DEL SUD: I CANDIDATI

Qui di seguito la lista dettaglia dei candidati alle Elezioni Comunali 2020 nei capoluoghi di Provincia del Sud. Partiamo da Reggio Calabria: Giuseppe Falcomatà (Partito Democratico e 11 liste a sostegno), Antonino Minicuci (Centrodestra e 7 liste a sostegno), Saverio Pazzano (La Strada e 1 lista a sostegno), Fabio Foti (Movimento 5 Stelle), Fabio Putortì (Miti Unione del Sud), Klaus Davi (civico), Pino Siclari (Partito Comunista Lavoratori),Maria Laura Tortorella (Patto Civico), Angela Marcianò (4 liste a sostegno). Questo l’elenco dei candidati a Matera: Rocco Sassone (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Cambiamo Matera, Matera Patrimonio Comune e Matera Sempre Insieme), Giovanni Schiuma (Pd, Programma Matera, Innoviamo Matera, lista Schiuma e Materafutura), Domenico Bennardi (Movimento 5 stelle, Volt, Verdi-Psi, Matera 3.0), Luca Braia (Matera 2029), Nicola Trombetta (Liberi), Pasquale Doria (Matera civica e Matera libera). Questi i cinque candidati alla carica di sindaco da Andria: Antonio Scamarcio (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Scamarcio Sindaco, AndriaPiù), Giovanna Bruno (Partito Democratico, Futura, AndriaLab, Andria Bene Comune), Michele Coratella (Movimento 5 Stelle, Coratella Sindaco), Nino Marmo (Movimento Pugliese – Ambiente Club, Cambiamo Insieme, Andria Nuova, Assemblee Popolari, La Torre), Laura Di Pilato (Andria che Vogliamo, Laura per Andria – Sindaca 2020,Tutti X Lei, Andria Coraggiosa).

Passiamo adesso ai candidati sindaco di Crotone: Antonio Manica (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Manica Sindaco, Consenso, Krotone da Vivere, Italia del Meridione, Officina civica, Progetto Città, Valore Crotone), Danilo Arcuri (Riformisti per Crotone, Democratici Progressisti, I Demokratici, Laboratorio Crotone, Crotone è dei Crotonesi), Andrea Correggia (Movimento 5 Stelle), Vincenzo Voce (Tesoro Calabria, Stanchi dei soliti, Crotone cambia, Città libera). Corsa a quattro a Trani: Amedeo Bottaro (Partito Democratico, Con Emiliano, Con Bottaro, Prima di Tutto Trani, Popolari con Bottaro Sindaco, Puglia Verde Solidale, Solo con Trani Futura, Trani Sociale, Sud al Centro), Vito Branà (Movimento 5 Stelle)Tommaso Laurora (Italia Viva, Italia in Comune, Trani che Vogliamo, Trani Decide, Tommaso Laurora Sindaco, Trani Vera), Filiberto Palumbo (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Palumbo Sindaco). Questi i candidati a Chieti: Fabrizio Di Stefano (Lega, Fratelli d’Italia, IdeAbruzzo, Unione di Centro, Giustizia Sociale, Popolo della Famiglia-Cambiamo! Chieti), Bruno Di Iorio (Forza Chieti, Chieti Viva, Azione Democratica, Bruno Di Iorio Sindaco di Chieti), Diego Ferrara (Partito Democratico, La Sinistra con Diego Sindaco, Chieti per Chieti, Ferrara Sindaco), Luca Amicone (Movimento 5 Stelle), Paolo De Cesare (Azione Politica, Chi ama Chieti, Chieti c’è, La Teatinità). Infine, la sfida a quattro di Fermo: Paolo Calcinaro (Piazza Pulita, La Città che vogliamo, Fermo forte, FM Fermo si Muove, Non mi Fermo), Renzo Interlenghi (Partito Democratico, Fermo Coraggiosa, Fermo Capoluogo, Agire Locale), Stefano Fortuna (Movimento 5 Stelle, L’Altra Fermo a sinistra), Lorenzo Giacobbi (Lega).

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI 2020

Le Elezioni Comunali 2020 sono in programma domenica 20 (ore 7-23) e lunedì 21 settembre (ore 7-15) e per i capoluoghi di provincia del Sud sopra citati valgono le operazioni su come si vota nei Comuni sopra i 15 mila abitanti. Al seggio è necessario portare un documento d’identità e la tessera elettorale: l’elettore può votare il candidato sindaco e può esprimere fino a due preferenze per i candidati consiglieri comunali. L’elettore ha la possibilità di indicare il nome dei consiglieri scelti, ma è costretto ad attenersi alla regola della preferenza di genere. A differenza di quanto accade nei Comuni con meno di 15 mila abitanti, verrà eletto nuovo primo cittadino chi ottiene più del 50 per cento dei voti. In caso contrario, si andrà al ballottaggio tra i primi due candidati sindaco come da risultato del primo turno.



