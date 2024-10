Cugini di Campagna, retroscena a Ballando con le stelle 2024: “Ecco come ci chiamavamo all’inizio”

“Il nostro gruppo è trasversale, anche molte ragazzine ci chiedono autografi e foto.” Ci tengono a sottolinearlo i Cugini di Campagna prima della loro nuova esibizione sulla pista di Ballando con le stelle 2024. Nel corso della quarta puntata dello show, i quattro artisti ricordano gli albori della band e di come, da ‘La fine del mondo’, sono poi arrivati a chiamarsi I Cugini di Campagna e a collaborare con i più grandi dagli anni ’70 in poi. È poi il momento di vederli in pista con un cha cha fatto di prese e passi veloci.

Cugini di Campagna bocciati dalla giuria: voti bassi, anche un due

La parola passa poi alla giuria, che nonostante il divertimento regalato dalla band ne critica i pochi passi fatti avanti. La prima ad esprimersi è Carolyn Smith: “Avete fatto un bel lavoro, è sempre un divertimento vedervi ma abbiamo bisogno di vedervi in cose un po’ più complicate.” Più critico Fabio Canino, che gli dà 5: “Voi siete i più difficili da commentare e criticare. Siete simpatici, divertenti e vi divertite tanto. Però poi le puntate vanno avanti e mentre gli altri fanno cose pazzesche con voi quello è. Forse è arrivato il momento della follia, del rischio.” Zazzaroni si complimenta ma, come gli altri, vuole vedere qualcosa in più. Segue Mariotto, che gli dà 3: “Io vi amo tanto, ma vi amo di più quando miagolate”. Male per Selvaggia Lucarelli, che boccia totalmente la coppia con un 2!