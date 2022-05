Cugini di Campagna insorgono su squalifica a L’isola / “Non ha bestemmiato!” (VIDEO)

L’isola dei famosi: Silvano Michetti squalificato per bestemmia, ma un video lo scagionerebbe

Ha fatto discutere la sua squalifica da L’isola dei famosi 2022, registratasi in seguito alla puntata del suo debutto nel gioco honduregno, e ora Silvano Michetti torna al centro dell’attenzione mediatica, per un video concernente il suo caso, che lo taccia di bestemmia al reality Mediaset. E’ ormai risaputo che l’artista ha esordito a L’isola dei famosi 2022 in coppia con il compagno di band Cugini di Campagna, Nick Luciani, come concorrente unico, ma qualcosa è andato storto negli istanti successivi al suo arrivo in Honduras. Un’esclamazione di Silvano è stata tacciata dal web di imprecazione verso Dio e dalla produzione Mediaset è, poi, giunta la comunicazione della squalifica inferta all’artista per bestemmia. E, intanto, a riaccendere la polemica sollevatasi sui Cugini ci pensa un video condiviso dalla pagina Instagram della band di Silvano Michetti e Nick Luciani, che in queste ore fa parecchio discutere e divide l’opinione degli utenti.

Il messaggio social de I Cugini di Campagna per Silvano Michetti

“Per tutti coloro, convinti che mio fratello abbia bestemmiato. LAVATEVI LE ORECCHIE – si legge nella descrizione del video in slow-motion che immortala Silvano negli istanti “incriminati”, tacciati di bestemmia a L’isola dei famosi-, Ha detto:””SANTO DIO”. Insomma, con il video si intenderebbe scagionare Silvano Michetti dalle accuse di imprecazione al reality honduregno, tanto che il messaggio lanciato a nome dei Cugini di Campagna poi prosegue così: “Scusate, ma alcuni di voi, non si devono, soltanto lavare le orecchie, ma dovrebbero togliersi, quelle fette di PROSCIUTTO, che stazionano, nei pressi delle trombe di EUSTACHIO. ASCOLTATE BENE, LA PRIMA VOCALE, PRODOTTA DA SILVANO, dopo che dice: “EEEEE …sAA…nto Dio”.

la prima vocale è “A” e non la “O” . Come per dire sAnto e non pOr… Per gli SCETTICI, vi consigliamo di chiedere un parere, ad un PERITO FONICO FORENSE”.

Nel frattempo, in replica al video sul caso Cugini di Campagna, si leggono tra le reazioni social più disparate nel web, da cui emerge che l’opinione del web sull’affaire squalifica a L’isola dei famosi 2022 sia piuttosto divisa: “Infatti, non ha detto nulla di grave Silvano, sei un grande”; “Mi avete bannato su Facebook, perché non va bene che dico come la penso. Volete che la gente vi dà ragione. E’ inutile che andate in TV, prima vi davano ragione… adesso vi prendono per cu*o. Ve la siete cercata “.













