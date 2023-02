Cugini di Campagna, “Lettera 22″/ Iconici e scintillanti, la rinascita a Sanremo 2023

Cugini di Campagna per la prima volta a Sanremo 2023

I decimi artisti in gara, nella prima serata del Festival di Sanremo 2023, sono i Cugini di Campagna, il cui debutto sul palco dell’Artiston, dopo decenni di gloriosa carriera, è annunciato da Chiara Ferragni. Prendono la scena proprio come tutti ce li aspettavamo, con il loro stile unico, iconico e scintillante. Le tute in paillettes argento e le altissime zeppe sono un ritorno al passato, ma nello stile inconfondibile della band. Sono meravigliosi anche gli strumenti che i quattro portano a tracolla. Il sorriso del maestro Fabio Gargiulo e il suo roteare di bacchetta sembrano introdurre qualcosa di magico ed estemporaneo. Le voci in falsetto e i cori ben studiati ed interpretati irrompono all’Ariston, che per un attimo, grazie al meraviglioso gioco di luci, sembra una discoteca di inizio anni ’80. L’orchestra pare divertirsi parecchio. Il testo di “Lettera 22” è semplice e, ancora una volta, dedicato all’amore. Il pubblico gradisce davvero e un “Braviii!” urlato dagli spalti è il più sincero degli apprezzamenti all’esibizione.

Significato Testo "Lettera 22", Cugini di Campagna/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2023)

“Lettera 22”, la rppresentante di lista “svecchia” i Cugini di Campagna

“Lettera 22” scritta da La rappresentante di lista per i Cugini di Campagna è un pezzo piacevole, con un refrain semplice e diretto. L’interpretazione è professionale e sincera, finalmente. Le voci sono lontane dall’essere sempre perfette ma, forse anche per questo, denotano veridicità, una delle caratteristiche più apprezzabili di un artista. Le sonorità sono moderne, che bella sorpresa, con chiarissimi accenni al passato, come la chitarra funky con super eco, la tastiera disco che lancia il ritornello e il basso slappato che cavalca e dà colore al pezzo. L’atmosfera sognante della canzone e la sintonia tra i membri della band mettono in pace lo spettatore. L’ottavo posto nella classifica parziale è un buon riconoscimento alla canzone e alla carriera dei Cugini di Campagna.

Chi è Tiziano Leonardi, il giovane de I Cugini di Campagna?/ Nella band da 11 anni

Video: “Lettera 22”, Cugini di Campagna a Sanremo 2023

LEGGI ANCHE:

Sanremo 23, Mr Rain: “La mia serata più bella”/ Cugini di Campagna “Grazie Blanco!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA