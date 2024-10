I Cugini di Campagna a La Volta Buona: “Le critiche a Ballando con le stelle 2024? Siamo consapevoli…”

Nel salotto de La Volta Buona ospiti oggi I Cugini di Campagna, reduci da un successo musicale ritrovato ma soprattutto dall’esperienza a Ballando con le stelle 2024. La band ha dovuto subire l’eliminazione nell’ultimo appuntamento ma, a dispetto delle critiche, sperano ancora nel ballottaggio: “Le critiche sono tranquille, anche perchè c’è consapevolezza”.

Parlando della giuria di Ballando con le stelle 2024, Ivano Michetti dei Cugini di Campagna ha rivelato un simpatico retroscena su Selvaggia Lucarelli. “Io e lei in realtà ci conosciamo da vent’anni, com’è possibile? Abbiamo fatto diversi reality insieme, uno in Marocco; La Fattoria. Si incrinò l’amicizia quando io scappai e mi misi in un capannino per cercare di riposare… In quel momento c’era lei che inciuciava con un altro concorrente: io le dissi, ‘Stavolta ti rovino’. Ovviamente si scherzava, le voglio bene…”.

Pungente invece il racconto successivo sempre di Ivano Michetti dei Cugini di Campagna a La Volta Buona. Incalzato da Caterina Balivo sul parere dei colleghi a Ballando con le stelle 2024, il chitarrista è tornato sull’esperienza di due anni fa nella kermesse canora rivelando un particolare retroscena. “Siamo andati a Sanremo e tutti a pensare che ci avesse raccomandati qualcuno, tipo Pippo Baudo, poi con Ballando è successo di tutto e di più. Hanno fatto tutte le foto, le hanno mandate in giro, siamo passati ad avere centinaia di concerti e migliaia di persone ai concerti”. La conduttrice ha quindi domandato se le medesime critiche fossero arrivate anche per la partecipazione a Ballando con le stelle 2024 ma, di pronta risposta, la band ha ‘glissato’ dedicandole una canzone: “Un gruppo che si presenta qui, al tuo cospetto, una bellissima donna, arrivano 4 disgraziati a dedicarti questa canzone…”.