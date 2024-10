I Cugini di Campagna sono parte integrante e attiva della cultura musicale italiana; una band che è riuscita a superare la prova del tempo anche grazie alla determinazione del chitarrista, nonchè fondatore, Ivano Michetti. Tutti insieme sono oggi protagonisti a Ballando con le stelle 2024 e inevitabilmente il focus è tornato dominante anche sulle curiosità che riguardano la sua vita privata. Non tutti sanno che la moglie di Ivano Michetti si chiama Rossella; classe 1949 e legata all’artista dagli anni settanta.

Un’intera vita condivisa insieme, tenendo fede a uno dei moniti del matrimonio ovvero: ‘In salute e in malattia’. Rossella – moglie di Ivano Michetti – è stata al fianco dell’artista nel momento forse più difficile, ovvero l’ictus di alcuni anni fa. E’ stata proprio la donna a raccontare come quel giorno sia stata propria la sua tempestiva percezione del pericolo a salvare la vita del marito. “Era a bordo del letto tra la coscienza e l’incoscienza; gli sono andata vicino ma lui non mi ha risposto. Con la mano si è toccato il braccio ed ho subito chiamato i sanitari che sono arrivati dopo circa un’ora, avevo capito che la situazione era grave…”.

Ivano Michetti e sua moglie Rossella: un amore protetto dalle luci della ribalta

A differenza del volto noto dei Cugini di Campagna, Rossella – moglie di Ivano Michetti – non è nota al mondo dello spettacolo e della musica. Molto riservata sia sul tema professionale che privato, come dimostrato dalla rarità delle partecipazioni televisive. La prima volta sul piccolo schermo risale al 1970 proprio al fianco del cantante. La moglie di Ivano Michetti – Rossella – è poi tornata in tv nel 2021 nel salotto di Domenica Live. In quell’occasione decise di raccontarsi a cuore aperto ponendo l’accento principalmente sul periodo di riabilitazione del marito dopo l’improvviso ictus di qualche settimana prima.