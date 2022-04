Cugini di Campagna, mutande oro e box rosa all’Isola/ I Maneskin copieranno il look?

Nick Luciani e Silvano Michetti: sbarcano all’Isola con un look “stellare”

Nick Luciani e Silvano Michetti sono sbarcati sull’Isola dei Famosi 2022. I due componenti dei Cugini di Campagna sono ufficialmente due nuovi concorrenti di Playa Accoppiada. La coppia ha promesso di vivere il programma con tanta musica, ma a far parlare fin da subito è stato il loro look: mutanda oro per Silvano e boxer rosa per Nick entrambi con t shirt nera. Poi una volta arrivati in Palapa i due si sono cambiati le magliette indossando qualcosa di più vistoso, tra paillettes e tessuti cangianti. “I cugini di campagna ci daranno grandi soddisfazioni. Hanno un potenziale trash non indifferente”, “I cugini sembrano due scappati da un rave party” e “Questa caciara con i cugini di campagna sto volando”, sono solo alcuni dei tweet dedicati ai due nuovi naufraghi. Ma c’è una cosa che ha fatto letteralmente impazzire il web: l’arrivo di Luciani e Michetti è stato accompagnata da una clip di presentazione con “Mamma mia” dei Maneskin com colonna sonora.

Cugini di Campagna copiati dai Maneskin?

In molti ricorderanno che qualche mese fa i Cugini di Campagna avevano accusato i Maneskin di copiare il loro look. “I Maneskin si sono esibiti negli Usa, prima dei Rolling Stones, IMITANDO, nel vestire I Cugini di Campagna. BASTA COPIARE I NOSTRI ABITI“, aveva tuonato il gruppo dei fratelli Michetti sui social, dopo l’esibizione dei Maneskin a Las Vegas lo scorso novembre. A sostegno della loro tesi, hanno pubblicato foto che mettevano a confronto i look (in particolare un abito a stelle e strisce indossato dal cantante Nick Luciani con quello indossato da Damiano a Las Vegas). Dopo settimane di silenzio i Maneskin avevano replicato alle frecciatine dei Cugini di Campagna. “Se ci sentiamo più come i Pooh del nuovo millennio o i Cugini di Campagna? Ovviamente i Cugini di Campagna. Sono più wild, hanno uno stile… Diciamo che di loro ci piacciono i loro vestiti”, ha detto Damiano David ai microfoni di Striscia la notizia. “I Måneskin ruberanno anche questo look stellare?!”, si chiedono sui social dopo l’arrivo dei due Cugini all’Isola dei famosi 2022.

