Cugini di Campagna vs Maneskin/ “Ci copiano ancora!”, l’ultima accusa tra ironia e..

Cugini di Campagna all’attacco: “I Maneskin ci hanno copiato ancora”

La polemica continua. Quella tra i Cugini di Campagna e i Maneskin. Dopo le vibranti stoccate da parte dello storico gruppo, che nei giorni scorsi aveva accusato i quattro artisti romani di copiare il loro look, oggi i Cugini rilanciano con un nuovo pungente post su Instagram. “I Maneskin copiano ancora i Cugini di Campagna”, hanno scritto gli iconici cantanti sull’account social del gruppo. Questa volta il riferimento sembra avere contorni più ironici che polemici, in quanto viene comparata la foto di Damiano con le stampelle a quella di Nick Luciani, anche lui con le stampelle.

Cugini di Campagna vs Maneskin, polemica social tra ironia e frecciatine

Il gruppo di Anima Mia sembra adoperare toni più leggeri in questa circostanza, ma sbirciando sul web c’è chi interpreta in maniera diametralmente opposta la faccenda. D’altronde non più tardi di qualche giorno fa i Cugini di Campagna erano stati piuttosto duri nei confronti dei Maneskin, con un messaggio inequivocabile postato dal gruppo dei fratelli Michetti. “I Maneskin si sono esibiti negli Usa, prima dei Rolling Stones, IMITANDO, nel vestire I Cugini di Campagna. BASTA COPIARE I NOSTRI ABITI”, avevano tuonato, pubblicando foto a supporto della loro tesi.

