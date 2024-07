Dall’1 al 31 ottobre 2024 apre a Milano la mostra “Cum Tucte – L’Alleanza tra uomo e natura”, ideata e prodotta da Fondazione Lombardia per l’Ambiente in collaborazione con Regione Lombardia e ARPA Lombardia.

Prendendo le mosse dal Cantico delle Creature di San Francesco, nell’anno che celebra l’ottavo centenario dal prodigio delle Stimmate ricevute dal Santo di Assisi, la rassegna ospitata in uno spazio di Palazzo Lombardia offre l’occasione per guardare da vicino alcuni degli snodi essenziali del nostro tempo in materia ambientale. Attraverso installazioni multimediali di grande effetto, i visitatori hanno la possibilità di conoscere a fondo alcuni dei più importanti problemi ambientali che impattano sulla nostra vita e prendere consapevolezza che ciascuno di noi può essere protagonista della ricostruzione dell’alleanza tra uomo e natura necessaria per la vita e il futuro delle nuove generazioni.

Dal racconto iniziale dedicato al significato del Cantico – con quattro approfondimenti video – ci si accosta a quattro grandi tematizzazioni, grazie a una varietà di linguaggi, uniti tra loro dal riferimento ai contenuti della Laudato Si’ di Papa Francesco.

Il corso dell’Acqua, dalla sorgente in cima alle montagne fino al mare, scorre lungo una parete grazie a una proiezione interattiva, illustrando le caratteristiche delle varie forme che questa preziosa risorsa assume nei vari territori in cui fa il suo passaggio.

La varietà e ricchezza della Biodiversità compare su un’installazione multimediale, dove (con video e infografiche) i visitatori hanno la possibilità di scoprire la straordinarietà di alcune specie emblematiche presenti in Italia, affiancate dalla riproduzione di un habitat in un diorama allestito ad hoc.

Una serie di proiezioni su un mappamondo in sezione dà il senso plastico del Cambiamento Climatico, mostrando la progressione di fenomeni drammatici come il riscaldamento globale e alcuni degli impatti più rilevanti che nel corso del tempo hanno avuto sul nostro pianeta.

Infine, l’Economia Circolare, modello di scelte e comportamenti pubblici e privati, è resa presente con esempi e prodotti del recupero di materiali, a testimoniare il valore di questo genere di “buone pratiche” così come sono attuate dalle imprese italiane, e in particolare dalla Montello, leader e benchmark in Italia e in Europa in questo ambito.

La mostra, fruibile presso gli spazi di Isola SET di Regione Lombardia – Ingresso N2, via Galvani 27 Milano – è aperta gratuitamente dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 18:00 e il sabato mattina dalle 10:00 alle 13:00.

Durante la settimana le mattine sono destinate esclusivamente alle scuole, mentre i pomeriggi infra-settimanali e il sabato mattina prevedono visite guidate ai cittadini. Il limite massimo di singola visita è di 30 studenti per le scuole e di 20 persone per i privati. È possibile prenotarsi a questo link.

La mostra è resa possibile grazie al contributo di Montello SpA e FNM Group.

