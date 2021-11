Cyber Monday 2021/ Su Amazon i prodotti Alexa in sconto: -45 euro per l’Echo Show 8

Passata l’euforia per il Black Friday 2021, iniziato venerdì 26 novembre e conclusosi pressochè ovunque nella giornata di ieri, è giunto il momento del Cyber Monday. Si tratta del lunedì che viene dedicato storicamente a tutte le offerte riguardanti la tecnologia, e in particolare i computer, sia i “fissi” che i portatili. Un’altra giornata di grandi sconti quindi, e come sempre è Amazon a farla da padrone, con migliaia di prodotti in offerta.

Diversi sono i “pezzi” che abbiamo adocchiato per voi per questo Cyber Monday 2021, come ad esempio gli smart display, gli smart speaker, e in generale, gli assistenti intelligenti. I dispositivi della linea Echo di Alexa, ad esempio potrete trovarli ad un “prezzaccio”, a cominciare dai 45 euro di sconto sull’Echo Show serie 8. Se invece voleste puntare su un Echo Dot di quarta generazione, il prezzo sarà di 24.99 euro invece che i canonici 59.99. Interessante anche il bundle di Amazon che permette di comprare l’Echo Dot di terza generazione più la presa Smart Plug a soli 26.99 invece che 74.98, per un risparmio praticamente di 48 euro.

CYBER MONDAY 2021, DA AMAZON UNA PIOGGIA DI OFFERTE: ALCUNI ESEMPI

Se invece voleste portarvi a casa per il Cyber Monday 2021 il Fire TV Stick, “aggeggio” che permette di collegare il televisore in rete e di trasformarlo di fatto in una smart tv, con la possibilità quindi di accedere ai vari servizi come Netflix, Prime, Disney+ e via discorrendo, attenzione al modello Lite che potrete trovare a soli 18.99 euro, e a quello 4K Max, il top di gamma con supporto a WiFi 6 e processore all’avanguardia, a 38.99 euro.

Chi invece volesse assicurarsi un nuovo lettore di ebook, occhio all’ultimo Kindle Paperwhite, in offerta su Amazon per il Cyber Monday 2021 al prezzo di 114.99 euro invece che 139.99. Infine, uscendo dalla galassia di Jeff Bezos, segnaliamo lo smartphone POCO X3 Pro con 100 euro di sconto, precisamente da 299.90 a 199.90, e l’orologio intelligente di casa Samsung Galaxy, leggasi il Watch 4 con cassa da 40 millimetri, in vendita a 199 euro invece che 269.

