Black Friday 2021 e Cyber Monday/ Su Amazon sconti Apple AirPods Pro: 189 euro

Continua anche oggi, sabato 27 novembre, il Black Friday 2021. Dopo il vero venerdì nero, scattato nella giornata di ieri, sono moltissimi i negozi che continueranno a proporre i propri prodotti in sconto, e si andrà avanti almeno fino a domani, domenica 28 novembre, e alcuni proseguiranno fino a lunedì 29 novembre, quando cadrà il cosiddetto Cyber Monday, il lunedì dedicato agli sconti sulla tecnologia. Ovviamente, come vi spieghiamo da giorni, il luogo dove si stanno concentrando i massimi acquisti è Amazon, e a riguardo abbiamo selezionato per voi alcune interessanti offerte per questo Black Friday 2021, a cominciare dall’Echo Dot di quarta generazione, l’assistente intelligente, venduto a soli 24.99 euro, cono sconto quindi del 58 per cento rispetto al normale prezzo di vendita (59.99 euro).

40 per cento di sconto invece sul Fire TV Stick 4K Max, il “telecomando” per vedere i servizi di video streaming, venduto a 38.99 euro invece che 64.99. Interessante anche l’indossabile di casa Xiaomi, leggasi il Mi Smart Band 6, venduto sempre sul sito di Jeff Bezos a 32.99 euro invece che 44.99, e attenzione anche Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021), vendute con ben il 32 per cento di sconto, leggasi 189 euro rispetto ai normali 279.

BLACK FRIDAY 2021, DA AMAZON ANCORA TANTE OFFERTE. INTANTO ALTROCONSUMO…

E per il Black Friday 2021 è meritevole d’attenzione l’iniziativa di Altroconsumo, associazione da sempre a fianco dei consumatori, che ha messo a disposizione una sorta di motore di ricerca dove scovare il prodotto ricercato nonché il prezzo più basso in vendita. Viene presentato così dalla stessa associazione: “Sei proprio sicuro che i prezzi dei prodotti che trovi nei negozi o sui siti siano davvero i più bassi mai applicati? Se pensi che non ci sia modo di saperlo, ti sbagli. Clicca sulla nostra pagina dedicata al Black Friday 2021, scegli la categoria di prodotti tra le più gettonate durante questi giorni di sconti e seleziona il modello che vorresti acquistare”.

“Ti diremo – si legge ancora – non solo quale negozio lo vende in questo momento al prezzo più basso, ma soprattutto se quel prezzo è davvero conveniente o se è meglio aspettare che cali ancora. Se vuoi stabilire tu l’importo massimo che vorresti spendere per quel prodotto, ti avviseremo (attraverso la tua area personale del sito) quando troviamo un’offerta sotto quel prezzo”. Cliccando su questo indirizzo, e dopo una breve registrazione completamente gratuita, potrete visionare centinaia di prodotti e i relativi prezzi scontati.



