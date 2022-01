CYBERSECURITY/ Next Ingegneria dei Sistemi ha superato il processo di accreditamento del CE.V.A

Next Ingegneria dei Sistemi S.p.A., controllata dalla Defence Tech, gruppo tra i principali leader nel settore della cybersecurity, dei big data, dell’intelligence, dello spazio e della difesa nazionale, ha superato brillantemente il processo di accreditamento del Centro di Valutazione (CE.VA.), che si occupa di verificare le condizioni di sicurezza e l’assenza di vulnerabilità di prodotti, apparati e sistemi utilizzati nelle infrastrutture e nelle reti di interesse nazionale.

L’abilitazione del CE.VA. è il risultato dei recenti investimenti di Defence Tech per la predisposizione di aree tecnologicamente avanzate e l’assunzione di personale altamente qualificato.

“LaNext Ingegneria dei Sistemi è un’eccellenza per la sicurezza del sistema Paese e uno dei pochi attori nazionali capaci di erogare servizi altamente specializzati e abilitanti per la gestione di informazioni classificate” ha dichiarato Emilio Gisondi, AD di Defence Tech. “L’accreditamento come Centro di Valutazione consentirà all’azienda di consolidare e rafforzare ulteriormente la sua posizione nel mercato dell’industria per la Difesa e la sicurezza Nazionale, un obiettivoquesto che si inserisce perfettamente nel Piano Industriale aziendale.

I primi successi di questo riconoscimento per Next Ingegneria dei Sistemi sono già evidenti: il Gruppo si è già aggiudicato diverse commesse con i principali player del settore”.

Il CE.VA. offre in particolare servizi che includono: valutazioni della sicurezza di prodotti e sistemi ICT secondo i Common Criteria (ISO/IEC 15408) ed ai fini della certificazione da parte del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza, valutazione di Traguardi di Sicurezza (Security Target) o di Profili di Protezione (Protection Profile) e assistenza alle aziende durante il processo di certificazione ai fini della stesura della documentazione necessaria ad una valutazione secondo i Common Criteria (ISO/IEC 15408)

