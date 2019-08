Cyntoia Brown esce dal carcere/ La donna uccise il suo stupratore a 16 anni

Cyntoia Brown fuori dal carcere, resterà in libertà vigilata per 10 anni: la 31enne nelle scorse ore ha lasciato il Tennessee Prison for Womamen dopo una lunga battaglia. La donna fu condannata all’ergastolo in America all’età di 16 anni per aver ucciso il suo stupratore ma, come vi abbiamo riportato, a gennaio il governatore del Tennessee Bill Haslam le ha concesso la grazia. Si chiude uno dei casi mediatici più dibattuti degli ultimi tempi, con il caso di Cyntoia che ha mobilitato molte personalità di spicco, basti pensare a Rihanna e Kim Kardashian: vittima fin da ragazzina di un traffico sessuale, la donna era riuscita a liberarsi del suo aguzzino all’età di 16 anni, con il malvivente che la violentava e la costringeva a prostituirsi. E la sentenza per l’omicidio scosse gli Usa, con la sedicenne sanzionata con l’ergastolo al pari di un maggiorenne.

CYNTOIA BROWN ESCE DAL CARCERE

«Farò tutto il possibile per giustificare la fiducia che avete in me», le parole di Cyntoia Brown rivolte al governatore Bill Haslam dopo la grazia. La donna, oggi 31enne, dovrà trovare un lavoro e dovrà partecipare a sessioni di consulenza, oltre a svolgere almeno cinquanta ore di servizio per la comunità. La sua storia è stata ripercorsa nel documentario del 2011 Me Facing Life: Cyntoia’s Story e il dibattito sulla vicenda processuale è stato spesso al centro dei talk show americani. Da oggi la giovane del Tennessee è finalmente libera: «Con, l’aiuto di Dio, mi sono impegnata a vivere il resto della vita aiutando gli altri, specialmente i giovani», aveva affermato lo scorso gennaio, dicendosi pronta per la seconda possibilità datale. Sui social network sono già centinaia i messaggi di vicinanza alla donna: «Welcome home» le parole più condivise…

