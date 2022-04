DA DUCOURNAU A DIWAN/ Il talento delle registe non ha bisogno di quote

La parità di genere continua ad essere argomento di dibattito nell’industria cinematografica. Dalla limitata presenza di donne nel settore alla minore visibilità nella professione, fino a sessismo e stereotipi: c’è ancora tanta strada da fare, questo è lapalissiano, ma qualcosa sta finalmente cambiando e senza dover ricorrere alle “quote”, spesso invocate a sproposito. L’inizio di un’evoluzione sostanziale toccata con mano nel corso del 2021 ai Festival di Cannes e Venezia, una trasfigurazione coniugabile a una parola chiara e precisa: valorizzazione. Seppure tra mille difficoltà, le donne hanno dimostrato di poter realizzare film più ambiziosi e stimolanti dei colleghi uomini, con linguaggi cinematografici nuovi. E ora è arrivato il momento di raccogliere i frutti, con merito.

THE SPECIALS, STORIA VERA/ Film ispirato a un educatore e i suoi ragazzi autistici

Pensiamo appunto a “Titane” di Julia Ducournau, premiato con la Palma d’Oro sulla Croisette: un’opera a cavallo tra horror, fantasy, commedia nera e thriller, con un interessantissimo lavoro sulle immagini. Cinema allo stato puro. Forza e personalità non sono mancate nemmeno a Audrey Diwan con “La scelta di Anne – L’Événement”, Leone d’Oro all’ultima Mostra veneziana e distribuito da Europictures (casa guidata da un’altra donna di talento e di grande lungimiranza, Lucy De Crescenzo): un racconto sull’aborto militante che lascia senza fiato per potenza e intensità. In altri termini, tra i film più importanti degli ultimi venti anni. Il triplete al femminile nei grandi Festival internazionali è stato registrato qualche settimana fa alla Berlinale: Orso d’oro ad “Alcarràs” di Carla Simón, tra le giovani promesse del movimento spagnolo.

Din Don 4 Il paese dei balocchi/ Su Italia 1 il film con Enzo Salvi

Ma gli esempi sono tanti, da Chloé Zhao a Emerald Fennell, passando per Mati Diop e Céline Sciamma: registe meritevoli per valore e levatura che probabilmente qualche anno fa non avrebbero ottenuto la giusta considerazione. Anche in Italia, fortunatamente, si sta investendo molto sui talenti più interessanti del panorama femminile: pensiamo al successo di Susanna Nicchiarelli, all’esordio folgorante di Michela Cescon con “Occhi blu”, o ancora alla crescita esponenziale di talenti cristallini come Alice Rohrwacher e Letizia Lamartire accompagnata da produzioni sempre più importanti. Nonostante qualche resistenza che riguarda solo una minoranza rispetto alla consapevolezza collettiva, la strada è quella giusta. I grandi Festival lo hanno dimostrato: non servono le quote fisse per fare emergere il talento delle registe, il genio e la stoffa non hanno sesso.

MOONFALL/ Il doppio fallimento del film di Emmerich

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA